Fonte: IPA Veronica Gentili

Veronica Gentili ha debuttato al timone dell’Isola dei Famosi 2025, con il sostegno di Simona Ventura, nel ruolo di opinionista, e Pierpaolo Pretelli, in collegamento direttamente dalle spiagge dell’Honduras. La conduttrice televisiva ha condotto la prima puntata della nuova edizione del famoso reality show, ricevendo il testimone da Vladimir Luxuria e Ilary Blasi, padrone di casa delle ultime edizioni dello show televisivo.

Veronica Gentili ha dimostrato di essere in grado di condurre un reality show, dopo le esperienze da giornalista e da conduttrice di un programma di approfondimento come Le Iene, ma la presentatrice ha anche saputo affrontare un intoppo in apertura di puntata. Un concorrente, infatti, non ha preso parte al primo episodio perché ha subito un infortunio.

Dino Giarrusso assente all’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi 2025 ha preso avvio il 7 maggio 2025 e per condurre questa nuova edizione del programma televisivo, che punta a tornare alle origini, è stato scelto un volto inedito nel mondo dei reality: Veronica Gentili. Anche il cast dei concorrenti dello show televisivo è stato selezionato con cura e tra di loro ci sono dei volti molto noti dello spettacolo italiano come Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti e Cristina Plevani.

Ma il gruppo è molto variegato e comprende anche un giornalista e politico italiano, Dino Giarrusso. Il concorrente, però, non ha preso parte alla prima puntata del reality show, come svelato da Veronica Gentili. Il giornalista ha subito infatti un infortunio prima dell’avvio dello show televisivo, che gli ha di fatto impedito di essere presente in puntata: “Un piccolo infortunio, nulla di grave. Non può sbarcare stasera sull’Isola, ma tranquilli perché entrerà alla prossima puntata”.

L’incidente subito dal politico, però, non dovrebbe essere nulla di grave perché Dino Giarrusso raggiungerà i suoi compagni d’avventura in Palapa già nel corso della seconda puntata del reality show. Veronica Gentili non ha dato ulteriori dettagli su ciò che è successo al concorrente.

Dino Giarrusso, chi è?

Dino Giarrusso è nato l’11 settembre 1974 a Catania, ma ha studiato a Siena Scienze della Comunicazione, laureandosi nel 1997. In seguito ha iniziato alcune collaborazioni con testate importanti come La Repubblica e L’Unità. Ma accanto al lavoro da giornalista, il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi ha cominciato un percorso da regista e scrittore di soggetti cinematografici. Dal 2014 al 2018 Dino Giarrusso ha preso parte alla trasmissione televisiva Le Iene, dove si è occupato di diverse inchieste.

Ma, nuovamente, il giornalista ha deciso d’intraprendere una nuova strada, decidendo di dedicarsi alla politica e riuscendo a essere eletto al Parlamento Europeo. In seguito, Dino Giarrusso ha deciso di tornare al suo primo amore, il giornalismo, accettando di ricoprire il ruolo di direttore editoriale de L’Identità.

Anche la vita privata di Dino Giarrusso è piena di soddisfazioni, visto che il giornalista si è sposato con Sara Garreffa nel 2019 e la coppia ha avuto due figli.

Il politico ha intenzione di portare anche all’Isola dei Famosi il suo spirito da cronista: “Andrò sull’Isola per imparare e raccontare un mondo lontano dal mio, senza guardaroba di parrucche e riflettori pilotati”.