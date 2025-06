L’ottava puntata dell’Isola dei Famosi è andata in onda il 18 giugno 2025 e, fin da subito, Veronica Gentili ha presentato l’episodio del reality show come di una vera e propria resa dei conti tra i naufraghi. Le trame della puntata sono state condite anche dall’opportunità, data agli abitanti dell’Ultima Spiaggia, di provare a tornare in gioco. Ma l’incontro tra i diversi concorrenti è risultato fatale visto che tra due di loro è scoppiata una rissa.

Dino Giarrusso contro Cristina Plevani. Voto: 5

Come annunciato in apertura di puntata da Veronica Gentili, nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi non sono mancati gli scontri accesi. I primi a confrontarsi verbalmente sono stati Dino Giarrusso e Cristina Plevani, visto che l’ex vincitrice del Grande Fratello è venuta a conoscenza di alcune affermazioni del concorrente sul suo conto. Il giornalista affermava, infatti, che dopo la fine del reality show, la compagna d’avventura non aveva fatto nulla per ben 25 anni.

La naufraga, però, ha risposto in modo molto diretto a queste accuse, descrivendolo come un classista: “Per me Dino è un classista che giudica le persone solo e unicamente se hanno un titolo di studio. Non mi sento inferiore a Dino Giarrusso”. Il politico ha ribattuto a sua volta a Cristina Plevani: “Questo non lo accetto perché ho passato tutta la vita a lottare contro il classismo”.

Dino Giarrusso ha aggiunto che aveva deciso d’attaccare la concorrente perché lei l’aveva insultato. Ma la vincitrice del reality show ha lanciato una domanda ficcante al compagno d’avventura, prima di scoppiare a piangere: “Che differenza c’è tra il mio lavoro e il tuo lavoro?”. Anche Giuseppe Cruciani è intervenuto sull’argomento: “Non è che se uno non va in televisione, non partecipa a programmi o non si fa vedere da qualche parte, significa che non ha fatto niente. Ha fatto lavori degnissimi. Penso che tu debba chiedere scusa”.

Dino Giarrusso e Omar Fantini scorretti. Voto: 1

La puntata del 18 giugno 2025 è stata caratterizzata da un episodio molto spiacevole, visto che Dino Giarrusso e Omar Fantini sono stati coinvolti in una rissa e in seguito si è arrivati anche alle minacce. Una situazione veramente spiacevole che, forse, andava punita con la squalifica o, almeno, con qualche provvedimento disciplinare.

Mario Adinolfi sportivo. Voto: 8

La produzione del reality show ha mostrato un nuovo lato di Mario Adinolfi, visto che, per una volta, non si è puntato sulle difficoltà che ha riscontrato sull’isola, sui suoi scontri o sulle sue dichiarazioni, ma sul cambiamento che sta subendo. Il giornalista ha già perso 22 chili ed è stato protagonista di una mini Olimpiade, superata brillantemente. Il concorrente ha parlato di rinascita fisica e ha voluto ringraziare tutti per l’avventura che sta vivendo.

Mirko Frezza coerente. Voto: 9

Mirko Frezza ha dovuto lasciare l’Isola dei Famosi per effetto del televoto e, subito, si è detto contento di questo responso, affermando di sentirsi diverso, più ponderato e meno istintivo. Il concorrente ha portato avanti la sua convinzione di voler tornare in Italia anche nel momento in cui gli è stata offerta l’opportunità di restare sull’Ultima Spiaggia, mostrando coerenza: “Gli italiani hanno deciso che io andassi a casa… Manco se me lo chiede il papa”.

Veronica Gentili poteva fare di più. Voto: 4

Veroni Gentili si è trovata nella condizione di dover gestire una rissa, durante la puntata del 18 giugno 2025 dell’Isola dei Famosi. La conduttrice televisiva, però, seppur condannando quanto accaduto nel programma televisivo non ha mai sottolineato che, anche fuori da quel particolare contesto, non ci si deve lasciare andare a gesti violenti: “Espressione brutta, grave che ovviamente in televisione bisogna fare grande attenzione a non utilizzare. Sono state immagini che non ha fatto piacere a nessuno vedere”.