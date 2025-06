Isola dei Famosi, anticipazioni del 25 giugno: la semifinale con sorpresa

Stasera 25 giugno va in onda la semifinale dell'Isola dei Famosi: doppia eliminazione, sfide e tanti ostacoli per i naufraghi rimasti

IPA Veronica Gentili

Stasera 25 giugno va in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi: proprio così, ci stiamo dirigendo verso la fine di un’edizione che non è stata un flop, ma che non è riuscita a imporsi totalmente nel panorama televisivo. Gli spettatori, saturi dei reality show, chiedono a gran voce altre idee. E ora a farne le spese è l’Isola (soprattutto considerando la durata monstre del Grande Fratello). Oggi mercoledì 25 giugno c’è la semifinale: ecco tutte le anticipazioni.

Isola dei Famosi, la semifinale del 25 giugno: anticipazioni

Siamo pronti per la semifinale dell’Isola dei Famosi? Fino ad oggi, abbiamo seguito l’Isola con grande interesse: ogni puntata è stata ricca di colpi di scena, di dinamiche, ma anche di scontri – inevitabili, invero – e ben poche alleanze. Questa edizione, che è stata condotta da Veronica Gentili, con Simona Ventura in studio come opinionista e Pierpaolo Pretelli in veste di inviato, finisce ufficialmente il 2 luglio. Ma prima tocca alla semifinale e, oltre al televoto già in atto, ci aspetta un’altra eliminazione.

Semifinale che promette sorprese, colpi di scena e – come sempre – momenti ad alto tasso emotivo. In nomination troviamo Cristina Plevani, Jey Lillo e Patrizia Rossetti: chi tra loro dovrà dire addio a un passo dalla finale? I naufraghi rimasti sono ormai provati fisicamente e psicologicamente, e le strategie iniziano a farsi sempre più sottili.

Secondo le anticipazioni, in ogni caso, sarà praticamente una corsa a ostacoli, tra sfide, tensioni e momenti decisivi. Niente più Ultima Spiaggia: i naufraghi rimasti saranno finalmente riuniti, pronti ad affrontare di tutto pur di guadagnarsi un posto in finale. Ma prima, occhi puntati sull’eliminazione a sorpresa: chi dovrà lasciare tutto, proprio a un passo dalla meta?

I naufraghi ancora in gara

A questo punto, vediamo chi sono ancora i naufraghi ancora in gara che possono sperare di arrivare alla finalissima del 2 luglio: Cristina Plevani, Jey Lillo, Dino Giarrusso, Jasmin Salvati, Loredana Cannata, Mario Adinolfi, Omar Fantini, Paolo Vallesi, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese. Secondo la Plevani, è probabile che a vincere sarà Mario Adinolfi: “Tu sei realmente il giocatore. A me danno della fredda e della cinica, ma alla fine sarò la più fessa perché la furba in questo gioco di sicuro non sono io. Tra l’altro, i tuoi pronostici non ne azzecchi uno eh… io sono in nomination e tu dicevi che non l’avrei presa. Arrivi sciallo sciallo in finale e te la vinci anche”.

Occhi puntati sul televoto, quindi: uno tra Patrizia Rossetti, Jey Lillo e Cristina Plevani dovrà lasciare stasera l’Isola dei Famosi. Come sempre, è il pubblico da casa a decidere chi salvare, e i sondaggi online sembrano già delineare una tendenza. Cristina Plevani continua a conquistare il cuore degli spettatori, risultando la preferita tra i tre. Più a rischio invece Jey Lillo, che secondo le percentuali raccolte in rete, sarebbe il meno votato. Ma tutto può ancora cambiare: il verdetto ufficiale arriverà solo in diretta, durante la semifinale. Non ci resta che aspettare la puntata di stasera, su Canale5, a partire dalle ore 21,30 circa.