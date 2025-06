IPA Cristina Plevani

La puntata dell’Isola dei Famosi del 23 giugno è saltata, ma la vita sull’isola va avanti e non mancano scontri accesi. Come quello avvenuto tra Teresanna Pugliese e Cristina Plevani, che hanno discusso alzando un po’ troppo i toni. Il motivo? Tutto è iniziato da un botta e risposta e poi, come accade in questi casi, si è giunti a un confronto in cui sono volate diverse accuse. Ma procediamo per punti.

Isola dei Famosi, la lite tra Teresanna Pugliese e Cristina Plevani

Uno scontro acceso, quello avvenuto tra Teresanna Pugliese e Cristina Plevani nella giornata del 23 giugno. Per la precisione, sono riaffiorate le tensioni della scorsa puntata, andata in onda mercoledì 18 giugno. “Se non ti sta bene cambia isola. Sei sempre negativa. Io faccio i monologhi? Sono falsa? Non hai mai parlato per 2 mesi, all’improvviso sei venuta fuori con i monologhi. Mi sono offesa perché non puoi abbracciarmi, sorridermi, e poi dirmi che sono machiavellica. La falsa sei tu, sei stata zitta per 2 mesi poi esplodi alle nomination. Io sono sempre stata questa”.

Ma la Plevani non è rimasta in silenzio, anzi. “Aspetto che vai a casa, poi posso tornare anche io. Non parlare di amiche. Ti sei offesa? Ma chi ci crede”. In effetti, al televoto ci sono Cristina Plevani, Jey Lillo e Patrizia Rossetti. La Plevani ha poi criticato Teresanna, ammettendo che a livello di gioco non riesce a fidarsi più di tanto. “Forse sono anche nervosa perché sono in nomination e rischio di essere eliminata”.

Lo sfogo di Teresanna Pugliese

L’Isola sta ormai mettendo a dura prova i naufraghi rimasti. Sebbene manchi ancora un po’ alla finale del reality show di sopravvivenza condotto da Veronica Gentili, non mancano ormai i momenti di scarso equilibrio, in cui si cede al litigio, e anche alle lacrime. Proprio come è accaduto a Teresanna Pugliese dopo lo scontro acceso con Cristina Plevani. Ha voluto riprendere la conversazione avuta con la naufraga insieme a Jey Lillo.

“Mi ferisce di più che hanno la capacità di cambiare da un momento all’altro. Il giorno prima ti abbracciano, il giorno dopo ti danno della falsa e della stratega! Ma com’è possibile? Il giorno prima mi abbracci e poi… questa roba mi uccide”.

Quando torna l’Isola dei Famosi

Dopo una settimana di pausa, l’Isola dei Famosi torna mercoledì 25 giugno in prima serata su Canale 5. Manca sempre meno alla finale – prevista per martedì 2 luglio – e la tensione inizia a farsi sentire. Al timone del reality ritroviamo Veronica Gentili, ormai perfettamente a suo agio nel prime time, affiancata da Pierpaolo Pretelli in collegamento dall’Honduras e da Simona Ventura come opinionista in studio. Il conto alla rovescia è partito: chi resisterà fino alla fine e chi potrebbe vincere questa edizione?

Secondo la Plevani, non ci sono dubbi: Mario Adinolfi. “Tu sei realmente il giocatore. A me danno della fredda e della cinica, ma alla fine sarò la più fessa perché la furba in questo gioco di sicuro non sono io. Tra l’altro, i tuoi pronostici non ne azzecchi uno eh… io sono in nomination e tu dicevi che non l’avrei presa. Arrivi sciallo sciallo in finale e te la vinci anche”. Avrà ragione?