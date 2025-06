Tutti contro tutti all'Isola dei Famosi: prove su prove per evitare la doppia nomination. E Mario Adinolfi si rasa a zero per salvarsi (e mangiare)

Fonte: IPA Veronica Gentili

Sesta puntata per l’Isola dei Famosi, densa di avvenimenti proprio come quella della scorsa settimana. Il reality show condotto da Veronica Gentili accende i motori nella puntata dell’11 giugno e, del resto, è di oggi la notizia della chiusura anticipata, con doppio appuntamento settimanale. Doppia eliminazione: fuori Jasmin, che ha pagato per la sua frase infelice su Chiara Balistreri. E poi è un “tutti contro tutti”, ma prima i naufraghi affrontano delle prove: per evitare la nomination e poter mangiare, Mirko Frezza si fa un tatuaggio, ma Mario Adinolfi si rasa a zero.

Isola dei Famosi, tutti contro tutti: i naufraghi sfidano i propri limiti

All’Isola dei Famosi è un “tutti contro tutti”, e i naufraghi si trovano a sfidare i propri limiti. Non c’è spazio per nulla, il reality accende letteralmente i motori: dopo i ritiri iniziali, i naufraghi che sono rimasti sono pronti a darsi battaglia. Così, poco dopo l’inizio, la Gentili ha chiuso il televoto. Una nomination al femminile, ovvero Loredana Cannata, Teresanna Pugliese e Jasmin Salvati. Quest’ultima è stata eliminata.

Ma è poco dopo che l’Isola entra nel vivo: Loredana Cannata e Cristina Plevani sono state messe alla prova (superata brillantemente), ma Mario Adinolfi e Mirko Frezza, pur di mangiare una bistecca (e di non finire in nomination) si sono sottoposti a una prova decisiva. Adinolfi si è rasato a zero, togliendo anche la barba; Frezza si è fatto un tatuaggio, non potendo tagliare i capelli per il contratto con la Rai, come detto da lui stesso (per Rocco Schiavone).

Come ha ribadito Veronica Gentili, è una “nuova vita” per Adinolfi (che quasi non ha riconosciuto, per scherzo), riprendendo le parole che aveva detto proprio poco tempo fa: “L’Isola mi ha regalato, seppur parzialmente e per qualche settimana, un’altra vita. Per il lavoro che bisogna fare con la propria solitudine, avevo paura di reagire male nei confronti delle persone con cui convivevo. Dopo una prima fase iniziale difficile emotivamente, ho scelto una strada diversa, cercando di mettermi davvero alla pari con tutti i miei amici e fondamentalmente ascoltando”.

Doppia nomination e chiusura anticipata

Una puntata in cui ogni naufrago deve mettersi alla prova. Non c’è spazio per rimanere indietro, tutti devono misurarsi con i propri “limiti”, in un modo o nell’altro. La doppia elimination era già stata annunciata prima della puntata: ora si entra nel vivo del reality show di sopravvivenza. A più di un mese dall’inizio di quella che è stata descritta spesso come l’Isola più dura di sempre dalla sua conduttrice, iniziano a delinearsi ormai le prime preferenze nette.

Loredana Cannata è fortissima: la sua prova insieme alla Plevani superata brillantemente, senza nemmeno un plissé. Sa di essere nominata perché “vegana”, ma alla fine sono le sue convinzioni la vera forza: un’identità non scontata, che risveglia le coscienze dal torpore. Ci sono state delle critiche, tuttavia, nei confronti della scelta degli autori di agevolare le prove: fisiche per Omar, Cristina, Loredana. Ma non per Adinolfi e Frezza, e questo non è sfuggito agli occhi degli affezionati del reality show.