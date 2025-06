Il 18 giugno 2025 è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2025. Si trattava dell’ottavo episodio, che è stato caratterizzato dall’incontro, dopo alcuni giorni vissuti in due diverse isole, dei concorrenti ufficiali con quelli che hanno trascorso l’ultimo periodo sull’isola dell’Ultima Spiaggia, dopo essere stati eliminati dal televoto.

Il nuovo confronto diretto tra i due gruppi di naufraghi, però, ha portato a un episodio molto spiacevole visto che tra Dino Giarrusso e Omar Fantini si è arrivati alle mani, durante un gioco a squadre, e sono volate anche delle minacce.

Dino Giarrusso e Omar Fantini, la rissa

Dino Giarrusso e Omar Fantini sono stati i protagonisti di una pagina spiacevole dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. I due concorrenti, infatti, sono arrivati alle mani, durante il famoso gioco della Pelota Honduregna. Si trattava, quindi, di una semplice partita di pallanuoto tra la squadra dei naufraghi dell’isola principale e quelli che vivono, invece, sull’Ultima Spiaggia.

Introducendo il gioco, l’inviato in Honduras della trasmissione televisiva, Pierpaolo Pretelli, ha affermato che non ci fossero regole ma i due concorrenti sono andati ben oltre all’immaginazione della produzione televisiva. Dino Giarrusso, infatti, ha ripetutamente cercato di far finire sott’acqua Omar Fantini, appoggiandosi sulle sue spalle e passandogli un braccio intorno al collo.

Dopo essersi liberato dalla presa del compagno d’avventura, il comico ha cominciato a colpire il giornalista, trasformando un semplice gioco in una rissa. Veronica Gentili e Pierpaolo Pretelli sono stati, quindi, costretti a intervenire e a squalificare entrambi i concorrenti dalla partita di pallanuoto: “Omar e Dino sono squalificati per questa partita”.

Come se ciò non bastasse, in seguito Dino Giarrusso ha svelato di aver ricevuto delle minacce dal comico: “Ti ammazzo, ti tengo dieci minuti sott’acqua”. Omar Fantini non ha smentito quanto dichiarato dal giornalista, ma ha deciso di replicare a tono alle sue accuse: “Lui invece che dirlo l’ha fatto”.

La condanna dallo studio

Dino Giarrusso e Omar Fantini sono andati oltre la normale rivalità, durante una delle prove dell’Isola dei Famosi e si sono lasciati andare a scontri fisici e minacce. Il comico ha svelato di aver agito in questo modo aggressivo nei confronti del compagno d’avventura perché, oltre a provare a mettere sott’acqua lui, aveva fatto lo stesso anche con Cristina Plevani e che lui reagirà sempre con forza quando qualcuno attaccherà una donna.

A questo punto è intervenuta con decisione la moglie di Dino Giarrusso, presente nello studio televisivo, minacciando delle denunce: “Non ci sto… Qua partono le denunce”. La consorte del concorrente ha affermato che non avrebbe accettato che l’immagine di suo marito venisse accostata alla piaga della violenza sulle donne. Giuseppe Cruciani, a questo punto, ha provato a smorzare i toni: “Non credo che volesse fare del male a una donna”.

Veronica Gentili ha condannato quanto accaduto: “Molto brutto quello che abbiamo visto… Vi ricordo che stiamo facendo un gioco, abbiamo detto vale tutto nel gioco” e anche Simona Ventura si è unita al coro dei rimproveri per i gesti violenti e le minacce. Dino Giarrusso ha provato a stringere infine la mano al suo avversario ma lui non ha accettato.