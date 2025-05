Fonte: IPA Veronica Gentili

L’Isola dei Famosi è sempre stato un reality show duro: non è una “villeggiatura”, considerando le difficoltà che incontrano i naufraghi lungo il percorso. Ma mai come nell’edizione del 2025 avevamo assistito a una carneficina di ritiri così: sei concorrenti si sono ritirati, e l’ultimo eliminato risale a due settimane fa. La produzione corre ai ripari: è previsto l’arrivo di nuovi naufraghi, tra cui l’ex di Spadino (che si è ritirato), ma si parla già di chiusura anticipata… il punto della situazione.

Isola dei Famosi, nuovi naufraghi in arrivo

Ad annunciare in anteprima l’arrivo dei nuovi concorrenti in Honduras è Davide Maggio, che svela l’identità di una naufraga, ovvero Jasmin Salvati, ex di Spadino (Samuele Bragelli, che si è ritirato nell’ultima puntata andata in onda insieme a Camila Giorgi e Nunzio Stancampiano). Jasmin ha un passato difficile alle spalle: è stata adottata quando aveva 2 anni da una famiglia italiana, e poi all’età di 13 anni ha ritrovato la sua madre naturale, oltre che i due fratelli. Ha partecipato a Italia Shore, dove però è stata espulsa per condotta violenta.

Ad oggi, la nuova edizione dell’Isola, la prima condotta da Veronica Gentili con opinionista Simona Ventura, ha visto ben sei ritiri, ovvero Leonardo Brum, Angelo Famao, Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano, Spadino e Antonella Mosetti. E potrebbero arrivare nuovi ritiri in vista, ma non solo. Il cast è stato a dir poco decimato, ma c’è un altro punto che preoccupa, ovvero la possibile chiusura anticipata, per lo share in picchiata.

Quindi, l’idea dei rinforzi è quella di contrastare ovviamente i ritiri, ma anche di frenare la perdita degli ascolti. Anche il giornalista Gabriele Parpiglia aveva parlato della situazione all’Isola. Tra i naufraghi che dovrebbero arrivare nella puntata del 28 maggio troviamo Ahlam El Brinis e Jey Lillo. E, vedendo il numero di ritiri, non si escludono ulteriori colpi di scena, come lo sbarco dei fratelli Fabrizio e Valerio Salvatori. Ma basteranno per recuperare lo share e scatenare la curiosità degli spettatori?

Leonardo Brum si scaglia contro l’Isola dei Famosi dopo il ritiro

Fa rumore, nelle ultime ore, il post di Leonardo Brum, che ha annunciato di voler parlare della sua avventura all’Isola dei Famosi, durata pochissimi giorni. In un commento su Instagram, ha infatti replicato a un utente: “Ti dirò che una persona del tuo Paese mi ha mancato di rispetto, ma il mio Paese accoglie sempre con favore il suo popolo! Prima di dire qualsiasi cosa, devi capire cosa sta succedendo all’interno del programma. Così potrai scrivere qualcosa per me”.

Si gettano così ombre sul reality condotto dalla Gentili. Ma perché Brum si era ritirato? “Ho chiesto di tornare a casa perché ho già avuto una crisi una volta e l’Isola mi ha dato un’altra opportunità. Ma non sto bene, ho bisogno di capire me stesso. Voglio tornare a casa e basta”. Sempre sui social, aveva raccontato di aver perso 8 kg durante la sua permanenza nel reality show. A chi si è riferito Brum? Possibile che se ne parli nella prossima puntata?