Fonte: IPA Veronica Gentili

“L’Isola più dura di sempre”. Così Veronica Gentili ha iniziato la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2025, andata in onda mercoledì 21 maggio. Un’Isola che, come sempre, mostra l’identità, svela la natura umana, tra lotte per il cibo e per il fuoco, antipatie “spontanee”, se così possiamo dire. E sono stati davvero tanti gli spunti, le riflessioni: persino una coraggiosa Gentili che, in diretta su Canale5, mentre conduce un reality show, fa un appello su Gaza. E poi il reality è andato avanti, con tre naufraghi che hanno scelto di ritirarsi: Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano e Spadino.

Mario Adinolfi e il concetto di “solidarietà tra donne”. Voto: 4

Non pochi giorni fa ha fatto molto discutere una frase di Mario Adinolfi, probabilmente “assunto” come naufrago nel cast per accendere micce. “La sorellanza non esiste, voi vi odiate. La femmina gode a veder maltrattata un’altra femmina”. A corredo di questa “opinione”, è stato mandato in onda un video che, in effetti, ha mostrato i primi scontri e veleni sull’Isola. Siamo in un reality show, contesto ben diverso dalla realtà e quotidianità che viviamo tutti i giorni.

“Che devo aggiungere? Non credo ci sia nulla da sottolineare, è evidente. La solidarietà femminile viene proclamata prima e tradita sempre un minuto dopo. Non sull’isola, ma funziona così”. La conduttrice, Veronica Gentili, ha commentato con una sorta di “Eva contro Eva”, ma – forse – è il caso di non alimentare questa guerra femminile. Perché non serve a nessuno.

Loredana Cannata “Regina” dell’Isola. Voto: 8

All’Isola dei Famosi aveva detto di voler andare a caccia di “alghe”. Sta sostenendo le sue idee, ma non le sta imponendo: Loredana Cannata è la Queen di questa edizione dell’Isola, e c’è ben poco da fare. E quando si hanno opinioni, spesso ci si trova a doverle proteggere. Soprattutto quando si viene definiti “teatrali”, quasi “hollywoodiani” per le “pose” assunte.

Mirko Frezza e Loredana Cannata sono diversi: “Mi sento male, non la reggo. Io credo in Dio, lei saluta il Sole. A costo di essere votato, non la reggo”. E ha persino invocato un televoto flash per far decidere il pubblico (proposta bocciata dalla conduttrice: mica funziona così). E poco importa cosa ha detto Adinolfi – “le sue affermazioni mettono in crisi la nostra convivenza” – riferendosi alla volontà della Cannata di non mangiare animali e di definirli importanti quanto gli esseri umani, se non di più. Questa è l’Isola delle idee, anche opposte. Ma soprattutto di Loredana.

Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano e Spadino si ritirano. Voto: 6

A inizio puntata non era sfuggita la sua assenza: Camila Giorgi, alla fine, ha scelto di ritirarsi per raggiungere i suoi cari in Argentina. Qualche minuto dopo l’inizio del programma, Veronica Gentili aveva spiegato il motivo della sua assenza: la Giorgi si trovava al Cayo, in attesa di aggiornamenti. Poco dopo, è arrivata la sua decisione: “Non sono arrivata qui pronta, è stata dura, ma sono felice di questo traguardo ed è stato bello conoscere certe persone. Me ne vado felice. Secondo me dovrebbe vincere Carly l’Isola“. Dispiace vedere il suo abbandono, ma è più che giustificato: come ha detto la stessa conduttrice, erano perfettamente consci della situazione complicata a casa. E quando la famiglia chiama (Camila è molto legata ai suoi genitori), allora è meglio fermarsi.

Poco dopo il ritiro della Giorgi, ne sono seguiti altri due (il famoso “provvedimento” annunciato a inizio serata, ma senza punizioni né lieto fine): Samuele “Spadino” Bragelli e Nunzio Stancampiano. Il primo aveva anche il supporto del fratello in studio, l’incoraggiamento di Simona Ventura, ma nulla. Anche Stancampiano ha ringraziato per l’avventura, ma a “malincuore” ha scelto di seguire la stessa decisione di Spadino. Insomma, con il televoto annullato (Angelo Famao e Leonardo Brum si erano ritirati pochi giorni fa), ne sono comunque usciti 3: un bel colpo, non c’è che dire. Ma Veronica Gentili, come promesso, li ha “lasciati andare” (anche se ha aggiunto che questa Isola non è un albergo) e ora i naufraghi, Giovani e Senatori, si ritroveranno a convivere.