Isola dei Famosi 2025, è caos tra Giovani e Senatori. Perché è assente Camila Giorgi

Fonte: IPA Veronica Gentili

Un terzo imperdibile episodio dell’Isola dei Famosi 2025 è andato in onda il 21 maggio: sono passati nove giorni dall’ultimo collegamento con l’Honduras. Nove giorni in cui è successo di tutto: la stanchezza inizia a farsi sentire, la fame anche. E così, tra traslochi e saluti in studio – presente Lorenzo Tano, eliminato dell’ultima puntata – il televoto è stato annullato. Assente Camila Giorgi, che alla fine si è ritirata, ma intanto è caos tra Giovani e Senatori: è lotta per il cibo, per il fuoco, per… tutto.

Isola dei Famosi, caos tra Giovani e Senatori: interviene Simona Ventura

“Siamo privati di tutto. Imparate a dire la parola ‘grazie'”. Mario Adinolfi ne è convinto: essere generosi su tutto non va bene ed è convinto di dover “educare”. Una “lotta” tra Giovani e Senatori, quella a inizio puntata, dopo appunto nove giorni dalla seconda: le dinamiche si fanno sempre più stringenti. Mirko Frezza non ci sta: giudicato per la sua “generosità” (ha passato un pezzo di brace all’altro gruppo), è certo della bontà delle sue azioni: “Hanno l’età dei miei figli, mi sono sentito di dargli il fuoco perché so quanto è importante”.

Il punto della situazione? “Loro hanno accettato la proposta dello Spirito dell’Isola”. Lo sapevamo: nei giorni scorsi, per chi segue il daytime, la tensione tra Giovani e Senatori è salita alle stelle dopo l’aiuto offerto dai Senatori nei confronti dei Giovani. “Siete stati generosi nei confronti di questi ragazzi, o avete fatto un po’ troppo la morale?”, ha incalzato la Gentili. Ma poco prima Simona Ventura è dovuta intervenire con uno “stop alle telefonate” ripetuto un po’ troppo per placare i naufraghi, ormai sulla strada della dura lotta per giustificare le proprie azioni. I Giovani un po’ troppo “giovani” e poco attenti a gestire le risorse. E i Senatori, dall’alto della propria esperienza, pronti ad aiutare ma anche a tirare la corda, al momento giusto. O forse no.

“La fame annebbia la vista, i giovani non sanno aspettare, non hanno tenuta psicologica perché non sanno aspettare, vogliono mangiare, accendere subito il fuoco. Non sanno sopportare la fame: è una cosa profonda e ti provoca aggressività”, questo l’intervento della Ventura, sempre impeccabile.

L’assenza di Camila Giorgi in puntata

Ai più attenti, tuttavia, non è sfuggita l’assenza di Camila Giorgi insieme agli altri naufraghi. Ed è stata la conduttrice, Veronica Gentili, a spiegare la motivazione della sua assenza. “Non c’è Camila Giorgi, in questo momento è al Cayo. Purtroppo sono sopraggiunti dei motivi familiari e si sta cercando di capire il da farsi, poi vi spiegheremo meglio più avanti”. Una spiegazione diretta ai telespettatori: molti si sono subito accorti dell’assenza di una delle naufraghe preferite dell’Isola.

Le parole della conduttrice hanno placato gli animi e spento il fuoco delle domande, ma il punto della questione rimane: dopo le tensioni, i naufraghi si sono sfidati (e in palio c’era finalmente del cibo). Camila Giorgi ritornerà in gioco? Abbiamo atteso gli sviluppi e, alla fine, la Giorgi ha scelto di ritirarsi: non tornerà all’Isola. E, a questo punto, spera che sia Carly a vincere.