Isola dei Famosi 2025, torna Giucas Casella che invita Tina Cipollari: “Come alle Maldive”

A L’Isola dei Famosi 2025 puntano sull’usato sicuro. Se sul fronte conduttrice e opinionisti si è cercato di dare un taglio rispetto al passato, lo stesso non si può infatti dire per il cast di naufraghi. A quanto pare tornerà in Honduras Giucas Casella, il popolare illusionista che ha già partecipato al reality show nel 2018. Il diretto interessato ha dato l’annuncio alla stampa, invitando anche la sua ex fiamma Tina Cipollari.

Giucas Casella nel cast de L’Isola dei Famosi 2025

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Giucas Casella ha confermato il suo ritorno a L’Isola dei Famosi 2025, in partenza su Canale 5 il prossimo maggio.

“Adoro L’Isola dei Famosi e non vedo l’ora di vivere a stretto contatto con la natura”, ha dichiarato il mago, che nel 2018 è stato costretto a ritirarsi dal programma a causa di una costola rotta.

Casella crede nelle seconde occasioni e all’età di 75 anni è pronto a mettersi di nuovo in gioco tra fame, cocchi e polemiche. “Non ho paura di niente. – ha assicurato -Fa parte del mio carattere affrontare ogni giorno la vita con il sorriso. Questa mia normale attitudine mi permette di gestire e di superare meglio le piccole e le grandi difficoltà che trovo lungo il percorso”.

Giucas sogna di rivedere a L’Isola dei Famosi Tina Cipollari, con la quale pare abbia avuto un flirt in passato. “Se lei sbarcasse sull’Isola per me sarebbe bellissimo. Ci permetterebbe di rivivere la magica atmosfera della nostra romantica fuga alle Maldive di una trentina di anni fa. Conoscendola bene, però, non credo che si butterebbe mai da un elicottero, nel caso arriverebbe sulle spiagge dell’Honduras a bordo di un’imbarcazione”.

A L’Isola dei Famosi 2025 potrebbe approdare anche Patrizia Rossetti e in tal caso Giucas Casella si è detto pronto ad ipnotizzare la conduttrice per aiutarla a smettere di fumare, un vizio che l’accompagna ormai da troppo tempo e che la presentatrice vorrebbe provare a togliere proprio a Cayo Cochinos.

La trasmissione dovrebbe partire, salvo ulteriori cambiamenti, il prossimo maggio anche se non è stata svelata ancora una data ufficiale. Al timone ci sarà per la prima volta Veronica Gentili, la conduttrice de Le Iene con un passato di attrice che si cimenterà ora con un reality show.

Unica opinionista, invece, sarà Simona Ventura mentre il nuovo inviato sarà Pierpaolo Pretelli.

La storia tra Giucas Casella e Tina Cipollari

La storia tra Giucas Casella e Tina Cipollari non è mai stata del tutto chiara. A svelarla è stato l’illusionista ma l’opinionista/tronista di Uomini e Donne ha sempre smentito. A detta di Giucas, lui e Tina avrebbero avuto una relazione quando erano giovani, i due si sarebbero conosciuti in aeroporto quando la Vamp non era ancora famosa.

Insieme, secondo la versione del mago, avrebbero vissuto una grande passione durata una manciata di mesi; per l’ex moglie di Kikò Nalli invece tra loro ci sarebbe stata solo una bella amicizia e un viaggio insieme ad altri amici alle Maldive. “Di Tina mi ha fatto innamorare la bellezza, sembrava Marilyn Monroe”, ha detto l’illusionista in passato.