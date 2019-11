Chi è Francesco Boccia marito di Nunzia De Girolamo

editato in: da

Francesco Boccia è il marito di Nunzia De Girolamo, noto personaggio televisivo ed ex politica. La coppia si è sposata il 23 dicembre 2011 e l’anno successivo è arrivata la prima figlia, Gea. Il loro legame ha fatto molto discutere perché, anche se uniti dalla passione per la politica, hanno militato in partiti opposti: nel Popolo delle Libertà, lei, e nel Partito Democratico, lui.

Classe 1968, Francesco Boccia è un noto accademico e politico, originario di Bisceglie, in Puglia. Si è laureato in Scienze Politiche all’Università di Bari, in seguito ha conseguito un master presso l’Università Bocconi. Ha pubblicato numerosi saggi dedicati alla finanza e all’economia come La finanza innovativa, Mezzogiorno dimenticato, The Challenge of the Digital Economy, Economia e finanza delle amministrazioni pubbliche e Il diavolo e l’acqua santa.

Boccia inoltre è stato uno dei fondatori di Digithon, un’associazione che promuove il lavoro dei giovani sul web, favorendo l’incontro con gli investitori. Nella sua lunga carriera accademica il marito di Nunzia De Girolamo ha lavorato presso l’European Insistute, Economic and Social Cohesion Laboratory della London School of Economics, presso l’Università dell’Illinois di Chicago e la LIUC di Castellanza.

Dal 2004 al 2006, Francesco Boccia è stato assessore all’Economia nel Comune di Bari, in seguito ha guidato il Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Proprio durante la sua attività politica ha conosciuto Nunzia De Girolamo.

Prima di innamorarsi dell’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha avuto una lunga relazione con Benedetta Rizzo, da cui ha avuto i figli, Edoardo e Ludovica. Ospite di Caterina Balivo, nel salotto di Vieni da Me, Nunzia De Girolamo ha raccontato alcuni retroscena del suo legame con il marito.

“Sono un po’ aggressiva, scatto facilmente, quindi vorrei essere calma – ha confessato -. Ho un marito calmo, zen. Quando litigo lo faccio da sola, invece a me parte una cosa nello stomaco…”. Attualmente Boccia è Ministro per gli affari regionali, un impegno che lo porta spesso lontano da casa. “Non so mai dov’è“ ha svelato Nunzia.