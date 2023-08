Nunzia De Girolamo e il malore in diretta: cosa è successo davvero

Fonte: Ansa Nunzia De Girolamo

Momenti di preoccupazione per Nunzia De Girolamo prima di andare in onda qualche giorno fa con il suo programma pomeridiano Estate in Diretta. La conduttrice, dopo aver assicurato gli spettatori, adesso a spiegato cosa è successo davvero dietro le quinte, specificando quali sono state le cause del malore ai microfoni del Corriere della Sera.

Nunzia De Girolamo, il malore prima di andare in onda

Solo qualche giorno fa, per la precisione il 16 agosto scorso, Nunzia De Girolamo aveva iniziato la puntata del suo programma pomeridiano Estate in Diretta, che conduce insieme a Gianluca Semprini su Rai 1 in modo diverso dal solito. I due presentatori infatti erano apparsi seduti su dei sgabelli: sono stati proprio loro a spiegare il motivo di questa scelta, facendo sapere al pubblico che l’ex ministra aveva avuto un malore.

“La verità è che non sono stata bene”, ha raccontato agli spettatori la conduttrice, sottolineando quanto il collega l’avesse aiutata durante quei momenti concitati. “Sono svenuta e lui ha ben pensato di metterci sulle poltroncine non si sa mai. È stato molto tenero”.

La puntata di Estate in Diretta, dopo i primi attimi di preoccupazione, è proseguita normalmente, ma adesso l’ex politica è tornata sull’argomento, spiegando cosa è successo davvero e cosa ha causato il suo svenimento dietro le quinte della trasmissione.

Cosa è successo davvero, le parole della conduttrice

A intervenire sull’accaduto è stata la stessa Nunzia De Girolamo, che ai microfoni del Corriere della Sera ha raccontato le cause del mancamento prima della puntata del 16 agosto. Non si è trattato di nulla di preoccupante come ha spiegato: “Adesso sto bene – ha dichiarato – ho solo un po’ pasticciato col cibo e, poiché la mia soglia del dolore è piuttosto bassa, ho avuto una piccola indigestione che mi ha provocato uno svenimento. Ma la colpa è mia: mangio male, un po’ come capita. Pizza, dolci, gelati… Mischio tutto”.

Il giorno del malore, racconta De Girolamo, “era il compleanno di uno degli autori del programma. Per festeggiare aveva portato un po’ di tutto, pizzette, salatini, dolcetti. Ho un po’ ecceduto, poi forse il caldo, o l’aria condizionata, hanno fatto il resto”.

Accanto a lei, in quel momento, ha trovato colleghi disponibili e premurosi, che l’hanno aiutata ad andare in onda come di consueto, impegno al quale non voleva assolutamente sottrarsi: “Per fortuna sono circondata da persone gentili e sollecite, oltre che da bravi professionisti: sia Semprini che il regista Salvatore Perfetto hanno suggerito di usare due poltroncine in studio in attesa che mi riprendessi dal mancamento. Poi mi è sembrato comunque naturale rivelare di aver avuto quella piccola crisi vagale. Dopodiché in tante persone si sono preoccupate per me”.

Sebbene non si sia trattato di un disturbo importante, questo episodio le ha dimostrato l’affetto di amici e fan, che l’hanno riempita di messaggi di vicinanza: “Non credevo che il malore avuto in tv potesse avere un tale effetto, ma in tanti mi hanno chiamato e scritto per chiedermi come stavo. Per fortuna non è successo niente di grave”.