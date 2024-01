Fonte: IPA Nunzia De Girolamo, il suo Avanti Popolo chiude

Lo share non perdona. Avanti Popolo, il talk show con la gente del popolo al centro che, dallo scorso autunno, è stato protagonista del martedì sera di Rai3, dovrà chiudere i battenti. Lo stop anticipato è stato richiesto dalla rete a causa degli elevati costi, non compensati dagli ascolti. Nessuna paura per la conduttrice Nunzia De Girolamo, a lei sarà assegnato un altro programma.

Avanti Popolo, alti costi e basso share

Il costo di Avanti Popolo, pur ridotto negli ultimi episodi, si aggira attorno ai 200mila euro a puntata. Gli elevati costi di gestione del talk show di Nunzia De Girolamo appaiono eccessivi considerati gli ascolti del programma. Nella serata del 16 gennaio, con in studio l’ex premier Giuseppe Conte e lo storico volto Rai Carlo Conti, non ha superato il 2,9% di share.

Una serata con ospiti decisamente di rilievo, eppure gli spettatori gli hanno preferito altro. Decisamente superiori gli ascolti dei format di approfondimento della stessa fascia oraria: DiMartedì di Giovanni Floris, su La7, ha raggiunto il 7,7 di share%; 5,7% per Bianca Berlinguer e il suo È sempre Cartabianca su Rete4. Hanno superato il 9% di share Le Iene su Italia 1.

Stando così le cose, escludendo ripensamenti dell’ultimo momento, Avanti Popolo si interromperà per lasciare posto al Festival di Sanremo 2024 e, una volta terminata la kermesse, non sarà più ripreso.

Nunzia De Girolamo resta in Rai

Se Avanti Popolo si arresta, la carriera della conduttrice Nunzia De Girolamo proseguirà senza intoppi. Non è a lei che la rete addossa la responsabilità: è il format a esser sbagliato, senza considerare la dura concorrenza di programmi ben avviati, difficili da superare per una trasmissione nuova e creata in pochi mesi.

La conduttrice ex politica, tornerà sugli schermi con Ciao Maschio!, il primo format di cui fu al comando, che ne decretò il successo come personaggio televisivo. Un’idea decisamente più originale di Avanti Popolo, che analizza le figure maschili più rilevanti del nostro tempo attraverso il rapporto con le donne più importanti della loro vita. Il programma andò in onda dal febbraio 2021 al gennaio 2023, con Drusilla Foer e Karma B nel ruolo di opinioniste.

In ballo anche una conduzione bis di De Girolamo a Estate in diretta, versione estiva dello storico programma pomeridiano La vita in diretta. Seppur voci affermino che la conduttrice non si sarebbe mostrata entusiasta all’idea di ripetere la stessa esperienza per il secondo anno di seguito.

La carriera televisiva di Nunzia De Girolamo

La carriera televisiva di Nunzia De Girolamo è iniziata in sordina. Impegnata in politica, De Girolamo ha iniziato a farsi conoscere dagli spettatori non come conduttrice ma come opinionista, prima a Non è l’Arena, talk show di Massimo Giletti su La7, per poi approdare in Rai e svolgere lo stesso compito nei pomeriggi di La vita in diretta. Nel 2019 è stato concorrente di Ballando con le stelle e solo nel 2021 inizia ufficialmente la sua carriera da presentatrice, proprio con Ciao Maschio!