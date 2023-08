“Estate in diretta”, Nunzia De Girolamo sviene: come sta la conduttrice

Fonte: IPA Nunzia De Girolamo

Grosso spavento per Nunzia De Girolamo dietro le quinte di Estate in diretta, il programma che conduce ogni pomeriggio su Rai 1 insieme al giornalista Gianluca Semprini. L’ex Ministra dell’Agricoltura, ormai conduttrice affermata, si è sentita male all’improvviso ed è svenuta pochi minuti prima dell’inizio della trasmissione. I telespettatori non hanno assistito alla scena e la notizia è trapelata perché è stata la stessa De Girolamo, insieme al collega, a raccontare l’accaduto.

“Estate in diretta”, cosa è successo a Nunzia De Girolamo dietro le quinte

Nella puntata di Estate in diretta in onda su Rai 1 mercoledì 16 agosto Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini si sono presentati in studio seduti su dei sgabelli: un inizio decisamente diverso rispetto al solito. I diretti interessati hanno subito spiegato il motivo di questo cambiamento svelando che l’ex concorrente di Ballando con le Stelle è svenuta poco prima della diretta. “La verità è che non sono stata bene”, ha confidato la 47enne.

“Eravamo stanchi dopo Ferragosto. Noi abbiamo lavorato anche a Ferragosto”, ha provato ad ironizzare Gianluca Semprini. Nunzia De Girolamo ha aggiunto: “È proprio gentile. Io te ne dico di tutti i colori però la verità è che è un gentiluomo di altri tempi. Sono svenuta e lui ha ben pensato di metterci sulle poltroncine non si sa mai. È stato molto tenero“. Poi ha rassicurato tutti, parenti e amici: “Sto bene mamma, sto bene”.

Successivamente gli autori hanno dato qualcosa da bere alla De Girolamo e pure in questo frangente Semprini ci ha scherzato su: “È una cosa imbevibile, teniamola lì”. Nunzia ha però precisato: “In realtà è una medicina”. Tutto poi è tornato alla normalità, con i due conduttori che sono andati regolarmente in onda con Estate in diretta, che non sta facendo rimpiangere La vita in diretta di Alberto Matano e sta ottenendo ottimi risultati.

Il futuro di Nunzia De Girolamo è in televisione

Archiviata la politica, il futuro di Nunzia De Girolamo è sempre più in televisione. Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle ha condotto con successo Ciao Maschio, in seconda serata. Appena porterà a termine l’esperienza di Estate in diretta la Di Girolamo è attesa per un altro importante impegno. L’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio ha infatti ufficializzato che la De Girolamo prenderà il posto di Bianca Berlinguer (passata a Rete 4) nella prima serata del martedì di Rai 3.

Nunzia De Girolamo vittima di aggressione

Lo scorso giugno Nunzia De Girolamo ha raccontato su Instagram l’aggressione in cui è rimasta coinvolta. La presentatrice Rai si trovava a Roma alla guida della sua automobile quando si è trovata coinvolta in un “lievissimo sinistro”, come lei stessa lo ha definito. Quel che non avrebbe mai potuto immaginare è quanto sarebbe accaduto negli attimi successivi. “Ho subito un’aggressione immotivata da un ragazzo impazzito che non solo mi ha tagliato la strada, ma mi ha aggredito, ha preso a calci la mia macchina, mi ha sradicato lo specchietto – ha confessato – Ora capisco quando uno viene aggredito tanto violentemente”.

“Mi sono completamente paralizzata e ho sperato che quel ragazzo non aprisse la portiera della mia auto – ha proseguito -. Sarebbe potuta finire male per la straordinaria follia di un uomo“. Tutto questo dopo essersi “leggermente urtati”, cosa che può capitare a tutti “soprattutto in una città così affollata e trafficata come Roma”. Per un “piccolo graffio” la De Girolamo ha rischiato di subire danni alla sua persona, eventualità fortunatamente scongiurata grazie all’intervento di alcuni passanti e automobilisti che “si sono fermati per evitare il peggio”. Nunzia De Girolamo ha allertato prontamente le Forze dell’Ordine e sporto formalmente denuncia.