Fonte: IPA Nunzia De Girolamo, stop ad Avanti Popolo dopo Sanremo

Si era già vociferato della chiusura del programma Avanti Popolo, che sin dal suo esordio ha visto Nunzia De Girolamo alla conduzione. L’ex Onorevole e ormai volto noto della televisione italiana, però, di fatto è tornata in onda dopo la pausa natalizia con la prima puntata in programma martedì 16 gennaio. Eppure secondo un’indiscrezione il suo talk show avrebbe ormai vita breve e mancherebbe pochissimo alla cancellazione definitiva.

Nunzia De Girolamo flop, stop ad Avanti Popolo dopo Sanremo

“Pare giunta a fine corsa l’avventura di Avanti Popolo: ancora tre puntate per il talk condotto dall’ex deputata forzista Nunzia De Girolamo, poi arriverà lo stop che coinciderà con la settimana del Festival di Sanremo (6-11 febbraio), dopodiché il programma non ripartirà. Sarà sostituito da un altro prodotto d’informazione“, riporta così il Fatto Quotidiano, ribadendo quanto anticipato dalle indiscrezioni di qualche settimana fa.

Come sapranno i ben informati, si era già parlato della possibile riprogrammazione di Mamma Rai, costretta a tagliare fuori alcuni programmi per via degli ascolti deludenti. Si era parlato di vero e proprio “flop” per Il Mercante in Fiera di Pino Insegno, finito tra l’altro al centro della spinosa questione sulle sue future conduzioni. Voleva L’Eredità affidata invece a Marco Liorni e si dovrà accontentare (per così dire) di Reazione a Catena, il game show dell’estate di Rai 1.

Ma se Il Mercante in Fiera non è più tornato in onda, come preannunciato dalle indiscrezioni, il destino di Nunzia de Girolamo è stato tutt’altro. Avanti Popolo ha proseguito con la normale programmazione il martedì sera alle 21.20 su Rai 3, ospitando tra l’altro un grande nome come quello di Matteo Renzi nella prima puntata dell’anno, in onda il 9 gennaio. Tutto come prima? Stando al Fatto Quotidiano, la reta avrebbe già pronto un “usato sicuro di Rai3” da piazzare al posto del talk show della De Girolamo subito dopo la settimana di Sanremo.

Avanti Popolo, ospiti e anticipazioni del 16 gennaio

Al momento l’unica certezza è che Avanti Popolo torna in onda come sempre il martedì con una nuova puntata. Come riporta l”ufficio stampa della Rai, l’appuntamento si apre con un’intervista a Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 Stelle nonché Premier durante il tragico periodo del Covid.

Spazio anche al caso Balocco che da settimane ha sconvolto letteralmente la vita di Chiara Ferragni, ma anche alle dichiarazioni e agli “scivoloni” del marito Fedez, sempre in prima linea per difenderla (anche dalla Meloni). Quello degli influencer è un tema parecchio dibattuto ed è naturale che se ne parli anche nel talk show di Nunzia De Girolamo, sempre al passo con i temi caldi del momento, insieme agli ospiti “Il giornalista Antonello Piroso, l’influencer Elen Ellis, l’autore e scrittore Federico Mello, Riccardo Pirrone, pubblicitario e social media manager di Taffo, l’influencer “pentita” Federica Micoli e la giornalista e saggista Mirella Serri”.

Cambio di registro nell’ultima parte della puntata di martedì 16 gennaio, che vede ospite in studio Carlo Conti per raccontare i 70 anni della Rai e i momenti salienti della televisione italiana.