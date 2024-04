Paolo Bonolis apre a Sanremo 2025: “È un’eventualità”

Fonte: Getty Images Paolo Bonolis

Mancano ancora diversi mesi a Sanremo 2025, ma in molti già si chiedono chi potrebbe sostituire Amadeus al timone della kermesse. Tra i nomi più gettonati c’è senza dubbio quello di Paolo Bonolis, che per la prima volta ha parlato di un possibile ritorno all’Ariston: “Il Festival? È un’eventualità” ha spiegato a Nunzia De Girolamo nella prima puntata di Ciao Maschio. E i fan iniziano a sognare.

Paolo Bonolis apre a Sanremo 2025

Paolo Bonolis è uno dei volti più amati del piccolo schermo. Ironia pungente e dialettica invidiabile sono da sempre i segni distintivi del conduttore romano, che in molti vorrebbero (di nuovo) anche sul palco dell’Ariston. Orfano di Amadeus, che sembra non intenzionato a tornare sui suoi passi, il Festival di Sanremo 2025 non ha infatti un presentatore ufficiale, e tra i nomi più gettonati c’è proprio quello di Bonolis. In merito alla possibilità di una sua conduzione, Paolo ha speso qualche parola nella prima puntata di Ciao Maschio, il nuovo show condotto da Nunzia De Girolamo in onda sabato in seconda serata su Rai 1.

Fonte: IPA

“Se ti proponessero di condurre un nuovo Festival di Sanremo, saresti più scettico o più curioso?”ha chiesto la conduttrice al suo ospite. “Ho 63 anni e sono 45 anni che faccio questo lavoro, credo che mi spettino altre cose. Ma Sanremo resta comunque una eventualità, l’ho già fatto. Se poi ti può tornare la voglia e qualcuno avrà anche voglia di ascoltarmi, si vedrà” ha risposto Bonolis, aprendo lo spiraglio ad un suo possibile ritorno all’Ariston.

Paolo ha infatti condotto il Festival nel 2005, affiancato da Federica Felini e Antonella Clerici, e nel 2009, accanto all’inseparabile Luca Laurenti. In entrambe le occasioni, Bonolis ha ricoperto anche l’incarico di direttore artistico della kermesse. Un’esperienza senza dubbio positiva, che il conduttore di Ciao Darwin potrebbe decidere di ripetere: il prossimo giugno scadrà infatti il suo contratto con Mediaset, e secondo i ben informati non sarebbe intenzionato a rinnovarlo. Lo showman potrebbe quindi approdare in Rai, vista anche la stima che i vertici dell’azienda hanno più volte dimostrato nei suoi confronti.

Paolo Bonolis e l’addio alla tv

L’apertura di Paolo Bonolis a Sanremo ha sorpreso non poco i telespettatori: in più occasioni, infatti, il conduttore si è detto intenzionato a prendersi una pausa dal piccolo schermo. Concetto ribadito anche nel salotto di Nunzia De Girolamo: “Mi spetta di vedere la terra, le parti che non ho visto. Vorrei godermi il cammino dei miei figli, mi spetta leggere. Mi aspettano altre cose”.

Anche qualche mese fa il presentatore aveva espresso a La Stampa la necessità di uno stop: “Fosse stato per me avrei lasciato già da due anni (…) Ho bisogno di nuovi stimoli, ma mi mancano lo spazio e le energie per immaginare nuovi progetti. Sento la necessità di una pausa per rielaborare il mio pensiero e la mia natura. Fare tv vuol dire sapere cogliere lo spirito del tempo e devo capire cosa sono diventato e se ho qualcosa da dire a questa generazione”. Stimoli che, chissà, potrebbero proprio arrivare con un nuovo progetto targato Rai.