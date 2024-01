“La Rai vuole Paolo Bonolis per il ritorno de Il senso della Vita”

Fonte: IPA Paolo Bonolis

Paolo Bonolis verso l’addio a Mediaset. Il contratto del conduttore con l’azienda del Biscione scadrà a giugno e dalle ultime dichiarazioni sembra proprio che l’ex marito di Sonia Bruganelli non sia intenzionato a rinnovarlo. Il 62enne non ha nascosto una certa stanchezza e ha addirittura annunciato una breve pausa dal mondo della tv. Ma potrebbe esserci un bel colpo di scena: pare che la Rai sia intenzionata a riavere Paolino per il ritorno di un programma molto amato quale Il senso della vita, che Bonolis ha presentato su Canale 5 dal 2005 al 2008.

Paolo Bonolis lascia Mediaset per la Rai? L’indiscrezione

Stando a quanto scrive TvBlog in merito al futuro di Paolo Bonolis “gli attuali vertici della televisione pubblica sarebbero ben felici di riaccoglierlo in Rai. Le porte di viale Mazzini per l’ex conduttore di 3,2,1 contatto, si riaprirebbero e ci sarebbe già un programma pronto per lui. La Rai sarebbe felice di affidargli una nuova edizione del Senso della Vita, che questa volta andrebbe in onda dai teleschermi della tv pubblica”.

E ancora: “Un’idea che ottiene parecchi consensi dalle parti di viale Mazzini e che potrebbe vedere per esempio, diciamo qui, Il Senso della Vita nella prima serata della domenica di Rai3, con una appendice nella seconda serata del lunedì di Rai1. Un po’ come avveniva con il Che tempo che fa di Fabio Fazio all’epoca della sua messa in onda su Rai1. Stavolta però con un meccanismo inter-rete”.

Paolo Bonolis conduttore del Festival di Sanremo 2025?

Non solo Il senso della vita: Paolo Bonolis potrebbe anche condurre il Festival di Sanremo 2025, che non sarà guidato da Amadeus che ha deciso di abbandonare la kermesse musicale dopo cinque anni di successo. Bonolis conosce bene il palco dell’Ariston: ha guidato le edizioni del 2005 e del 2009. In merito ad un eventuale ritorno nella città dei fiori Bonolis ha ammesso: “Se dovessi prendere in considerazione l’idea, servirebbe un investimento importante e un’idea che ‘eventizzi’ la kermesse, che porti qualcosa all’Ariston che non siamo usi vedere nel corso dell’anno in tv”.

Oltre a Paolo Bonolis, in lizza per il Festival di Sanremo 2025 ci sarebbero anche Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi (che potrebbero condurre in coppia dopo i gossip circa una loro presunta liaison amorosa) e Geppi Cucciari (che sarebbe la prima donna a presentare l’evento dopo ben 15 anni, l’ultima è stata Antonella Clerici).

Paolo Bonolis vuole lasciare momentaneamente la tv

In una recente intervista rilasciata a La Stampa, Paolo Bonolis non ha nascosto una certa stanchezza nei confronti della tv. “Fosse stato per me avrei lasciato già da due anni. Sono andato avanti solo perché se smetto comprometto l’esistenza di molte persone, che lavorano con me e hanno famiglia. Ho bisogno di nuovi stimoli, ma mi mancano lo spazio e le energie per immaginare nuovi progetti”, ha confidato.

“Sento la necessità di una pausa per rielaborare il mio pensiero e la mia natura. Fare tv vuol dire sapere cogliere lo spirito del tempo e io devo trovare me nello spirito di quest’epoca: devo capire cosa sono diventato e se ho qualcosa da dire a questa generazione”, ha aggiunto.