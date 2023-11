Nunzia De Girolamo e Serena Bortone a rischio chiusura

Fonte: IPA Le conduttrici Nunzia De Girolamo e Serena Bortone

Programmi Rai sotto la lente d’ingrandimento. Gli ascolti, non proprio brillanti, degli ultimi mesi hanno spinto i vertici di viale Mazzini a vagliare l’andamento di alcuni nuovi programmi. Sotto osservazione sono finiti Avanti popolo di Nunzia De Girolamo e Che sarà di Serena Bortone. Tutti e due rischiano di essere cancellati prima del previsto come accaduto di recente a Liberi tutti di Bianca Guaccero, eliminato dal palinsesto di Rai2 dopo solo tre puntate.

Nunzia De Girolamo e Serena Bortone sotto osservazione

Stando a quanto rivela l’Ansa, dopo la cancellazione di Liberi tutti di Bianca Guaccero, nel mirino della Rai ci sarebbero Avanti popolo di Nunzia De Girolamo e Che sarà di Serena Bortone. Ma anche Il mercante in fiera di Pino Insegno e Fake Show di Max Giusti. “Dopo lo stop a Liberi tutti, il programma condotto da Bianca Guaccero in onda su Rai2, sono diverse le nuove trasmissioni lanciate dai vertici di Viale Mazzini sotto osservazione, per l’andamento non positivo degli ascolti”, fa sapere l’agenzia stampa.

“Sotto osservazione si sono altri programmi Rai. Primo è Il mercante in fiera condotto da Pino Insegno su Rai2, che potrebbe perdere anche la conduzione de L’eredità alla quale era destinato a partire dal prossimo gennaio. L’andamento non positivo degli ascolti ha messo in allarme anche i giornalisti del Tg2 per gli effetti negativi sull’edizione della sera. Fari puntati su Fake Show con Max Giusti e Che sarà di Serena Bortone, che va in onda il sabato e la domenica su Rai3, anche se domenica scorsa ha avuto un sussulto. Non brilla anche Macondo con Camila Raznovich, nella prima serata di Rai3″.

Programmi Rai e ascolti tv, il commento di Pino Insegno

Al momento nessuna delle conduttrici menzionate ha commentato le ultime indiscrezioni sul loro lavoro. A differenza di Pino Insegno, da mesi al centro delle polemiche per via del suo rientro in Rai. In merito agli ascolti tv de Il Mercante in fiera il conduttore, attore e doppiatore ha assicurato: “Ma quale flop, gli ascolti sono buoni, in linea con la rete, un po’ più alti, la cosa bella è che finiamo il programma al 5% di share quindi il programma è andato in crescendo e ha chiuso in grande crescendo”.

Di recente si era parlato addirittura di una sostituzione di Pino Insegno a L’Eredità, che condurrà su Rai1 a partire dal prossimo gennaio. Qualcuno ha vociferato di un ritorno di Flavio Insinna, che ha condotto il quiz show per svariati anni. Insegno ha però assicurato che il suo posto non è a rischio.

La reazione di Bianca Guaccero dopo la chiusura

Sfogo fiume da parte di Bianca Guaccero dopo la chiusura del suo Liberi Tutti: “Abbiamo combattuto contro i giganti, nuotato contro critiche feroci, e talvolta con paragoni improbabili… Tenacemente provato a farvi arrivare tutto l’amore che abbiamo dentro. Ed abbiamo avuto anche quella “san follia” che il rischio comporta, nel proporre qualcosa di nuovo”.