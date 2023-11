Fonte: IPA Bianca Guaccero, 10 look che hanno fatto la storia (tra eleganza e un solo flop)

Liberi tutti chiude. il nuovo show condotto da Bianca Guaccero non ha raggiunto i risultati sperati e saluta il pubblico dopo appena tre puntate: a comunicarlo è stata proprio la Rai tramite una nota, nella quale ha anche specificato le ragioni di questa scelta. A parlare ora è lei, la conduttrice, che si è congedata e ha ringraziato la sua squadra per l’ottimo lavoro svolto in questi ultimi mesi.

L’addio di Bianca Guaccero a Liberi tutti

“La mia dedica d’amore, in questo ultimo mese, siete stati voi… l’affetto che mi avete dimostrato, la voglia di lottare insieme, di capire, di andare avanti e avere fiducia… siete stati sempre voi”, ha scritto Bianca Guaccero su Instagram, “Ho avuto la possibilità di lavorare con un gruppo che io, a oggi, considero un grande regalo. Nella vita non sempre si può trionfare… Ma come diceva la frase di un film che ho amato tanto, (aldilà dei sogni) ‘a volte quando si perde si vince’… e io, in questa esperienza, ho vinto rapporti nuovi, sodalizi di abbracci complici, paure condivise, così come mi sono stati dimostrati principi solidi ed etica”.

E ha continuato: “So che molti diranno “e che te ne fai?”… sarà, ma a 42 anni, mi sembra di aver capito che ciò che lasciamo agli altri, i ricordi che costruiamo con e per gli altri, siano la vera essenza dello stare al mondo. E che la ricerca, il mettersi in discussione, il capire perché le cose non hanno funzionato, sono processi che non finiscono mai. Abbiamo combattuto contro i giganti, nuotato contro critiche feroci, e talvolta con paragoni improbabili… tenacemente provato a farvi arrivare tutto l’amore che abbiamo dentro”.

La conduttrice ha poi voluto ringraziare tutti e rivendicare il valore della sua scelta, perché di questa – e di molte altre – è fatta la vita: “Personalmente penso che ogni scelta, restituisca sempre, e sottolineo sempre, pezzi importanti di consapevolezza, mattoni sui quali costruire grattacieli sempre più alti e più saldi. Grazie a tutti, davvero”.

Il comunicato della Rai

La chiusura di Liberi tutti non è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il programma ha faticato fin dalla prima puntata, ma l’azienda era pronta a tutto e comunque certa di voler sperimentare qualcosa di nuovo: “Rai 2, per la prima serata, ha come mandato anche la sperimentazione di nuovi progetti. Liberi tutti! è un format originale italiano dedicato al fenomeno delle Escape Room, molto popolare tra i giovani, la cui sperimentazione, purtroppo, anche a causa dello scenario fortemente competitivo del giorno di messa in onda, non ha ottenuto i risultati attesi. In accordo con la società produttrice si è deciso pertanto di interromperne la programmazione“.

E ancora: “Si ringrazia comunque Triangle per la cura e la professionalità con cui ha seguito il progetto e parimenti tutti i protagonisti: Bianca Guaccero, che con grande generosità ha accettato la sfida, Beppe Iodice, i Gemelli di Guidonia e il Centro di Produzione Tv di Napoli”.

Le reazioni di coloro che hanno contribuito alla buona riuscita del programma, sebbene non ripagata in termini di ascolti, non ci sono state. Peppe Iodice aveva chiesto più tempo perché i contenuti dello show venissero compresi e metabolizzati, ma questo tempo non c’è stato. Le sue parole, di qualche tempo fa, confermano però quanto dichiarato dalla conduttrice Bianca Guaccero. Si conclude infatti il lavoro di una squadra coesa che ha creduto moltissimo in questo nuovo prodotto: “Da 1 mese e mezzo sto frequentando una quantità di gente perbene e bella che raramente ho visto in un posto solo, che si sta facendo un c*lo così…(la produzione, gli autori, i tecnici…) che solo per questo vale la pena viverla questa avventura”.