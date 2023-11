Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

La Rai si prepara a importanti cambiamenti nel suo palinsesto, accogliendo figure note come Flavio Insinna nell’ambita conduzione de “L’Eredità”, un ruolo che inizialmente sembrava destinato a Pino Insegno, il quale nelle ultime ore ha anche chiarito la sua posizione in meirto. A questo si aggiunge il ritorno di alcuni volti noti come Massimo Giletti, Renzo Arbore e Giovanni Minoli, e l’introduzione di Alessandro Baricco con un nuovo programma culturale.

Il ritorno di Insinna all’Eredita

Il ritorno di Flavio Insinna alla conduzione de “L’Eredità” ha generato un’ondata di discussioni e riflessioni all’interno del panorama televisivo italiano.

La notizia, che prevede il suo ritorno a gennaio, ha sollevato interrogativi in quanto inizialmente il ruolo sembrava essere destinato a Pino Insegno.

Le valutazioni degli ascolti de “Il Mercante in Fiera” su Rai2 hanno indotto i vertici della Rai a scartare l’assegnazione di uno dei programmi più popolari di Rai1 a Insegno. Va notato che la decisione relativa alla conduzione dell’Eredità non è esclusivamente nelle mani della Rai, in quanto il proprietario del format, Banijay, ha diritto di approvare la scelta dell’ospite conduttore.

Questa decisione sembra essere stata deliberata al settimo piano di viale Mazzini, dove l’amministratore delegato Roberto Sergio sta già pianificando la prossima stagione televisiva.

La tempistica del processo decisionale è stata un fattore critico, poiché nella stagione precedente i programmi furono scelti nel corso di un solo mese, il che ha comportato una serie di errori.

La trasmissione di Insegno su Rai2 non ha ottenuto i risultati desiderati, un esito che era già stato riscontrato con la trasmissione di Drusilla Foer, che era stata fortemente sostenuta dall’ex direttore Stefano Coletta, nonostante il contesto difficoltoso della fascia oraria.

La transizione di Flavio Insinna alla guida de “L’Eredità” sottolinea la dinamica mutevole della televisione e la complessa interazione tra le preferenze del pubblico e le strategie di gestione della Rai.

La Rai sembra pronta a rispondere con decisione e determinazione all’incessante andirivieni di personaggi e conduttori televisivi, cercando di mantenere un equilibrio dinamico nel palinsesto.

Fonte: IPA

La replica di Pino Insegno

Pino Insegno nelle ultime ore decidere di esprime la sua disapprovazione nei confronti delle voci che circolano riguardo alla sua possibile sostituzione da parte di Flavio Insinna alla conduzione de “L’Eredità”.

Il conduttore ha dichiarato in poche ma incisive parole: “Parole in libertà di qualcuno…. Io non ce la faccio più a sentirvi”.

La dichiarazione giunge in risposta alle indiscrezioni pubblicate sul Corriere della Sera, che suggerivano la possibilità che Insinna prendesse il suo posto nella conduzione del popolare game show, che tornerà in onda su Rai 1 a partire da gennaio.

La situazione sembra aver creato una certa tensione, e non è solo Insegno a sentirsi turbato. La Rai stessa ha rilasciato una nota in cui afferma che la decisione finale, qualsiasi essa sia, sarà presa in collaborazione con la società titolare del format, Banijay, entro il mese di novembre.

L’addio di Augias e l’arrivo di Giletti

La notizia della dipartita di Corrado Augias ha provocato un’ondata di sorpresa e sconcerto tra i vertici Rai.

La notizia era stata resa pubblica attraverso una lettera appassionata e sentita pubblicata su Repubblica, in cui l’ex conduttore ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a intraprendere questo difficile percorso.

Nel suo commovente scritto, Augias non ha esitato a sottolineare il contesto controverso in cui si è trovato a operare, lasciando trasparire una certa tensione nei confronti del governo e delle sue presunte ingerenze nelle dinamiche interne della Rai.

Il noto conduttore era stato precedentemente confermato insieme a Giorgio Zanchini e aveva ancora un’opzione aperta per continuare con “La gioia della musica”.

Tuttavia, con la possibilità che l’offerta di La7 diventi un’esclusiva, sembra che ogni opzione di continuare con Rai si stia svanendo. Le voci indicano che il rinomato scrittore Alessandro Baricco potrebbe prendere il suo posto, delineando un potenziale cambiamento significativo nei palinsesti.

Nel frattempo, è stata confermata la reintroduzione di Massimo Giletti su Rai1 per la celebrazione della Radio e della TV in programma e per il suo coinvolgimento in inchieste giornalistiche a partire da aprile.

Un’altra novità notevole coinvolge il famoso Renzo Arbore, il quale prenderà le redini di un nuovo format su Rai2, focalizzato sulla rievocazione dei suoi successi in una nuova avventura televisiva.

È inoltre interessante notare che Antonio Di Bella, di recente uscito dalla Rai per pensionamento, potrebbe fare il suo ingresso a La7. Nel frattempo, a Rai3 rientrerà Giovanni Minoli con “La storia siamo noi”, che si prefigura come un filo conduttore tra le celebrazioni della radio e della TV.

Mentre la Rai è stata recentemente al centro di polemiche relative agli ascolti, alimentando la critica dell’opposizione politica, il CEO Roberto Sergio ha risposto sottolineando il successo del ritorno di Fiorello e l’annuncio dell’arrivo di Marco Mengoni come co-conduttore del Festival di Sanremo. In un momento di profondi cambiamenti, la Rai si appresta a ridefinire la propria offerta di intrattenimento e cultura per il pubblico.