Flavio Insinna, i saluti sospetti all'”Eredità”: le parole per il pubblico

Fonte: IPA "L'Eredità", l'addio di Flavio Insinna

La Rivoluzione Rai è ormai in atto da un po’ di mesi. Un vero e proprio cambiamento strategico, di programmi, conduttori e anche linea editoriale. Dopo l’addio di Fabio Fazio, abbiamo letto diverse indiscrezioni, come il trasferimento di Serena Bortone da Rai1 a Rai3 e il ritorno di Pino Insegno alla conduzione. Adesso è il turno di Flavio Insinna, che durante l’ultima puntata dell’Eredità ha confermato praticamente i sospetti e le voci: le parole di addio al pubblico, tra commozione ed emozione.

L’Eredità, l’addio di Flavio Insinna: chi lo sostituisce

L’ultima puntata dell’Eredità della stagione è andata in onda domenica 18 giugno. Grande emozione nello studio, da parte di Flavio Insinna, il conduttore, e del pubblico. Un applauso che è durato diversi minuti, una vera e propria standing ovation per uno dei conduttori più amati della televisione. Insinna non ha dato un vero e proprio “addio”, ma le sue parole hanno probabilmente messo un punto a tutte le indiscrezioni circolate nell’ultimo periodo.

In particolare, infatti, ci stiamo riferendo alla “bomba” lanciata da Dagospia, che ha seguito con dovizia di particolari il ritorno sulla Rai di Pino Insegno. Da gennaio del 2024, infatti, alla conduzione dovrebbe arrivare proprio Insegno. Stando a quanto ipotizzato dal portale di Roberto D’Agostino, Insinna dovrebbe aver ricevuto altre proposte professionali, come un ritorno alla fiction o uno show in prime time su Rai1. Tutto è in corso, in divenire, e dunque per il momento non c’è alcuna certezza.

Le parole per il suo pubblico

Grande emozione nel saluto di Insinna: “Signore e signori, vorrei ringraziare, è un obbligo dell’anima e del cuore, la Rai, chi mi ha voluto, Banijay, le nostre produzioni. Qui l’applauso ci sta. Grazie a tutti davvero. Voi vedete me, ma siamo mille qua. È stata una cavalcata straordinaria anche questa stagione. Vorrei solo dirvi, sembra mille anni fa, i Mondiali di calcio, le puntate più corte, voi c’eravate sempre. La guerra, che c’è ancora, e voi c’eravate”. A testimonianza di tutto, il pubblico ha sempre sostenuto la grande professionalità e verve di Insinna, che ha condotto magistralmente L’Eredità.

“La mia eredità siete voi, la vostra voglia di essere qua sempre, con la pioggia e col sole, ritrovarsi qua, l’appartenenza, l’amicizia, la voglia di giocare tutti insieme. La mia eredità è quella frase bellissima: ‘Flavio tu ceni a casa mia’. Voi cenate nel mio cuore, io a casa vostra. Grazie”. Le sue parole, decisamente d’addio, hanno commosso tutti, non solo il pubblico in studio, ma anche gli spettatori da casa, che hanno salutato Insinna sui social.

Rivoluzione Rai: chi va e chi resta

Per la stagione televisiva 2023/2024, sono tanti i cambiamenti in programma: il 7 luglio, a Napoli, è prevista la presentazione della stagione autunnale. Al posto di Che Tempo che Fa potremmo vedere Report – al momento sono un’ipotesi. Serena Bortone dovrebbe essere invece sostituita da Caterina Balivo. Stando a Il Messaggero, dovrebbe tornare in Rai anche Myrta Merlino, dopo i saluti finali a L’Aria che Tira. Tempo di addii, insomma: a noi, invece, non resta che attendere.