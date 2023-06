Myrta Merlino lascia La7: le indiscrezioni sul suo futuro

Fonte: ANSA Myrta Merlino lascia La7: il futuro tra Rai e Mediaset

Di voci in merito ce ne sono state svariate nel corso degli ultimi mesi, ma ora è ufficiale: Myrta Merlino lascia La7. Il grande annuncio da parte della giornalista e conduttrice è avvenuto in diretta. Una grande sorpresa per il pubblico di L’aria che tira, considerando come dica addio a una rete che l’ha vista crescere negli ultimi 12 anni.

L’addio di Myrta Merlino in diretta

È andata in onda l’ultima puntata de L’aria che tira su La7, in occasione della quale Myrta Merlino ha annunciato il proprio addio al programma e alla rete, soprattutto. Dodici anni di storia condivisa, terminata con il suo discorso alla telecamera.

Dopo le polemiche, Myrta Merlino ha proseguito per la sua strada, ignorando almeno pubblicamente le tante voci sia sul suo comportamento che sul suo futuro. Questioni private che ha deciso di fronteggiare in studio unicamente al passo d’addio.

Un filo diretto con il suo pubblico, che ha voluto salutare sottolineando l’importanza di questo programma, e quindi dei suoi spettatori, nella sua vita. In dodici anni si cresce e si cambia tanto e, considerando 200 puntate ogni anno, con due ore e mezza di diretta tutti i giorni, si può dire, ha spiegato, che lei e i suoi spettatori abbiano trascorso “la vita insieme”.

Ed ecco poi l’annuncio vero e proprio: “Oggi per me è l’ultima puntata de L’aria che tira. È stato un viaggio incredibile. Un impegno a guardare oltre il bianco e nero che spesso ci assilla. La fatica sì ma la rassegnazione mai. Ve lo posso garantire”.

Cosa farà dopo La7

Gli ultimi mesi in casa La7 non sono di certo stati semplici per Myrta Merlino e, stando al comunicato diramato, neanche per i suoi collaboratori in studio. Che fosse già nei programmi o meno, è evidente come il comunicato sindacale diramato a dicembre 2022 abbia avuto un netto peso.

Si è parlato di comportamenti scorretti nei confronti di svariati lavoratori, che hanno preteso a gran voce un cambiamento repentino: “Influenza la possibilità di prolungare contratti e condiziona le turnazioni con motivazioni non professionali o etiche. La RSU auspica che dopo questa segnalazione vengano prese delle misure da parte dei vertici aziendali”.

Il discorso di Myrta Merlino non si è interrotto all’annuncio dell’addio. La giornalista ha infatti strizzato l’occhio al futuro: “The show must go on”. Non è un saluto finale al mondo televisivo, tutt’altro. Ha promesso al suo pubblico che tornerà con la stessa passione che l’ha contraddistinta in questi anni.

Ha poi ringraziato tutti, ovvero l’intera squadra di lavoro, che le ha donato dei fiori: “Grazie al mio pubblico meraviglioso. Ci avete seguito con affetto e fiducia. Noi ci rivedremo presto, prestissimo. Questo ve lo prometto”. Il futuro di Myrta Merlino sembra possa essere in Rai, stando alle ultime indiscrezioni.

Tante cose sono in procinto di cambiare sulla rete pubblica, a partire dai saluti di Serena Bortone. Spazio a Caterina Balivo e forse anche a Barbara D’Urso, che si dice sia in fase di trattative dopo gli ultimi anni in disparte (rispetto ai suoi standard passati, ndr) in Mediaset. E Myrta Merlino? Per lei pare possano aprirsi le porte di Rai 2, con un programma in prima serata. Tutto è però ancora in corso di valutazione e non è da escludere che sostituisca Barbara Palombelli su Rete 4.