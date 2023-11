La Rai avrebbe scelto di chiudere "Il Mercante in Fiera" e "Avanti Popolo" a Natale: non tornano nei palinsesti del 2024

Sono ben due i programmi che, stando alle ultime indiscrezioni, non torneranno nei palinsesti del 2024. Il motivo? Per bassi ascolti. Calerebbe il sipario, dunque, per Pino Insegno e Il Mercante in Fiera, così come per Nunzia De Girolamo e Avanti Popolo. A condividere l’anteprima è stata l’agenzia stampa LaPresse, che ha citato fonti vicine alla Rai.

Il Mercante in Fiera e Avanti Popolo si fermano a Natale: non tornano nel 2024

Una mossa, questa della Rai, che non dovrebbe sorprendere, almeno non del tutto. Ad avere condiviso in anteprima la chiusura de Il Mercante in Fiera e Avanti Popolo è stata LaPresse: entrambi i programmi vanno avanti fino a Natale e poi si fermano per non tornare mai più nei palinsesti e lasciare spazio a Massimo Giletti.

Il 3 gennaio, infatti, Giletti è atteso a Rischiatutto 70 con Carlo Conti, per annunciare le date del nuovo programma. Dopo l’addio a La7, quindi, Giletti ritorna da Mamma Rai. Nessuna riconferma per i programmi di Pino Insegno e Nunzia De Girolamo, che avrebbero sofferto a causa dei bassi ascolti. In particolare, Il Mercante in Fiera si è mantenuto spesso sotto il 2% di share, destando enorme preoccupazione tra i dirigenti Rai.

Quanto avvenuto con il programma condotto da Pino Insegno, ha costretto la Rai a rivedere i piani iniziali. Poniamo il caso de L’Eredità, inizialmente affidata a Insegno e alla fine assegnata a Marco Liorni. Questo, però, non significa che Insegno lascerà la Rai, anzi: stando alle indiscrezioni, torna al timone di Reazione a Catena in estate.

Massimo Giletti a Rischiatutto 70 con Carlo Conti

In occasione dei 70 anni della Rai, un gradito ritorno in televisione, ovvero uno tra i quiz più famosi di Mamma Rai: Rischiatutto, condotto da Mike Bongiorno. Troviamo al suo posto uno dei conduttori di punta di Mamma Rai, ovvero Carlo Conti, che ha scelto come ospite Massimo Giletti. Si attendeva in effetti di conoscere il suo destino in Rai, dal momento in cui è stato confermato dall’Amministratore Delegato Roberto Sergio. In occasione dell’evento, Giletti annuncia così il nuovo programma.

Il destino di Pino Insegno in Rai

Sin dagli inizi, Pino Insegno in Rai ha causato una frattura. Uno dei doppiatori più amati, che ha prestato la voce a tantissimi attori; un conduttore che, volente o nolente, fa parte del panorama televisivo da decenni. In effetti, il suo ritorno a Reazione a Catena potrebbe essere accolto molto meglio de Il Mercante in Fiera: il programma, condotto con notevole successo dal 2010 al 2013, ha raggiunto persino il 34% di share, come ha sottolineato il manager Diego Righini.

“Se la Rai accetterà questa nostra proposta allora non ci saranno conseguenze, altrimenti ci faremo sentire nelle sedi competenti. Soprattutto per tutelare l’immagine di Pino Insegno. Reazione a Catena l’accetteremmo perché è il programma che Pino ha condotto dal 2010 al 2013 e con il quale ha raggiunto il record d’ascolto del 34% di share”. Ora non resta che attendere solo l’ufficialità da parte della Rai. Come è accaduto per Liberi Tutti, il programma condotto da Bianca Guaccero, la Rai dovrebbe comunicare la chiusura mediante una nota stampa.