Fabrizio Corona ha accusato Nunzia De Girolamo di essere stato censurato durante la sua ospitata ad Avanti popolo, in onda il martedì sera su Rai 3 e che lo aveva visto protagonista – di nuovo – con quello che avrebbe dovuto essere un annuncio-bomba sempre a proposito dello scandalo calcioscommesse. Ma qual è la verità? Striscia la Notizia è tornato sul “luogo del delitto” per consegnare un contro-Tapiro alla conduttrice e lei, in tutta risposta, ha ammesso che non c’è stata alcuna censura ai danni dell’ex re dei paparazzi.

Fabrizio Corona e le accuse a Nunzia De Girolamo

Ma facciamo un passo indietro. Dopo l’ospitata ad Avanti popolo, Valerio Staffelli ha raggiunto Fabrizio Corona per consegnargli il famigerato Tapiro d’Oro e in quell’occasione l’ex re dei paparazzi era stato molto chiaro.

Fonte: IPA

“Ci sono rimasto male perché avevo preso degli accordi, abbiamo fatto un lavoro, abbiamo delle prove – ha dichiarato ai microfoni dello storico inviato di Striscia la Notizia -. Avevamo delle prove, avevamo un audio clamoroso in cui parlano quattro calciatori famosi e la regia non lo ha mandato. E un video in cui si sentono alcune persone, tra cui Zalewski della Roma, che parlano delle puntate e delle scommesse mentre palleggiano. Puoi non mandare in onda queste cose? Evidentemente, ha chiamato qualcuno in diretta“.

Stando alle sue parole, dunque, il programma e la conduttrice lo avrebbero censurato impedendogli di fare le sue esclusive rivelazioni in diretta. Rivelazioni che, per “ripicca”, ha deciso di fare proprio ai microfoni di Striscia, mostrando il video di cui sopra e facendo altri tre nomi importanti.

Tapiro a Nunzia De Girolamo per il caso-Corona

Ed eccoci alla puntata di Striscia la Notizia in onda giovedì 19 ottobre durante la quale Staffelli ha in programma la consegna del contro-Tapiro proprio alla conduttrice. L’accusa di censura non è mica da poco e l’inviato del TG satirico di Antonio Ricci ha voluto dare alla De Girolamo l’occasione per controbattere.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

“Non c’è stata alcuna censura né da parte mia né della Rai – ha ammesso senza mezzi termini -. Corona ha portato tanto materiale e non siamo riusciti a verificarlo tutto. Martedì prossimo [24 ottobre, ndr], dopo le verifiche, sarà mandato in onda con o senza di lui”. Nunzia De Girolamo ha anche aggiunto: “Non avevamo garantito che avremmo trasmesso tutto, ma non so se a Corona sia stato comunicato perché poi quando è arrivato io ero in diretta”. Insomma, sembra tutt’altra verità rispetto a quella dichiarata dall’ex re dei paparazzi, fermamente convinto di essere stato “oscurato” da Mamma Rai.

L’ospitata di Corona ad Avanti popolo è stata un bel colpo da maestro, in fondo, considerati gli ascolti deludenti della prima puntata. Coinvolgendo colui che ha aperto il vaso di Pandora delle scommesse illegali legate a grandi nomi del calcio italiano, il talk è finito immediatamente al centro dell’attenzione dei media, seppur in modo turbolento. E la De Girolamo certamente ne ha guadagnato, ma non in termini di ascolti come forse la rete si aspettava. Quel che è rimasto – almeno per il momento – è il primo Tapiro d’Oro della sua intera carriera.