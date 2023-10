Non poteva che ricevere il Tapiro d’oro Fabrizio Corona, finito nuovamente al centro delle cronache per le sue rivelazioni sui calciatori coinvolti nel caso delle scommesse illegali. L’ex re dei paparazzi è stato insignito del riconoscimento come sempre da Valerio Staffelli durante la puntata del 18 ottobre di Striscia La Notizia, e non ha risparmiato nuove rivelazioni scottanti sulla vicenda.

Tapiro d’oro per Fabrizio Corona, censurato da Nunzia De Girolamo

Il tg satirico di Antonio Ricci colpisce ancora: questa volta a ricevere il Tapiro d’oro è stato Fabrizio Corona, raggiunto da Valerio Staffelli dopo la trasmissione Avanti popolo, in cui sarebbe stato censurato da Nunzia De Girolamo.

Ma facciamo un passo indietro: l’ex re dei paparazzi nei giorni scorsi ha scoperchiato il vaso di Pandora, accusando Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo – già indagati dalla Procura di Torino – di aver scommesso utilizzando piattaforme illecite e spesso puntando sul calcio, cosa vietata dalle norme federali.

Corona nei giorni seguenti non ha accennato a fermarsi, partecipando anche alla trasmissione di Nunzia De Girolamo Avanti Popolo, dove aveva annunciato nuove rivelazioni sul tema del calcioscomesse. Peccato che, stando alle sue parole, l’ex agente fotografico sarebbe stato censurato, accusando la trasmissione e la rete di aver tagliato i tre nomi durante il suo intervento.

In seguito al suo intervento nel programma, ha pubblicato un post al veleno su Instagram, che gli è valso proprio il celebre Tapiro d’oro. Così proprio a Striscia La Notizia Fabrizio Corona ha svelato in esclusiva i nomi di altri tre calciatori che sarebbero coinvolti nella vicenda delle scommesse. Si tratta di Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio).

A Valerio Staffelli, l’ex paparazzo ha anche mostrato un filmato in cui si sentono i giocatori che parlano delle puntate mentre palleggiano.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

Fabrizio Corona, il figlio Carlos smentisce ogni conflitto in famiglia

Da quando ha finito di scontare la sua pena, Fabrizio Corona è tornato ospite dei principali salotti televisivi, finendo sulle prime pagine di tutti i giornali. A Belve si è lasciato andare a diverse confessioni, parlando anche del rapporto con le ex Nina Moric e Belen Rodriguez, senza dimenticare l’intervista a Domenica In, con tanto di gaffe sul marito di Mara Venier.

Se da un lato l’ex agente fotografico ha sollevato un polverone sui casi di calcioscommesse, dall’altro ha anche svelato che il figlio Carlos soffrirebbe di una malattia che rende la sua vita molto difficile, e che dopo le sue dichiarazioni nella trasmissione di Francesca Fagnani i rapporti col ragazzo si sarebbero incrinati ancora di più, tanto da andarsene via di casa per raggiungere la madre, tra l’altro accusata di non essere in grado di prendersene cura.

A smentire ogni cosa ci ha pensato lo stesso Carlos, che su Instagram si è mostrato in compagnia di Nina Moric sereno e sorridente, dando la sua versione dei fatti: “Non c’è alcun conflitto. Questa è la verità. Io posso vedere mio padre, posso vedere mia madre. Questo quando voglio, perché loro sono persone responsabili e civili. Ci sta che io possa avere la libertà di scegliere”.