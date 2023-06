Nunzia De Girolamo: “Attimi di paura, ero paralizzata”. Il racconto su Instagram

Fonte: IPA Nunzia De Girolamo aggredita a Roma

Nunzia De Girolamo ha raccontato su Instagram un increscioso episodio, vissuto nella giornata di mercoledì. “Sono stati attimi di paura” ha scritto nel post, a corredo di un video in cui descrive quanto accaduto dopo un piccolo incidente in automobile mentre guidava per le strade della Capitale che si è trasformato in un’aggressione vera e propria. Poteva andare peggio ma, per fortuna, l’aggressione non ha avuto conseguenze gravi e l’ex Ministra ha comunque sporto denuncia.

Nunzia De Girolamo aggredita in automobile

“Sono stati attimi di paura”, inizia così il racconto di Nunzia De Girolamo sul suo profilo Instagram. La conduttrice ed ex Ministra si trovava a Roma alla guida della sua automobile quando si è trovata coinvolta in un “lievissimo sinistro” come lei stessa lo ha definito. Quel che non avrebbe mai potuto immaginare è quanto sarebbe accaduto negli attimi successivi.

“Ho subito un’aggressione immotivata da un ragazzo impazzito che non solo mi ha tagliato la strada, ma mi ha aggredito, ha preso a calci la mia macchina, mi ha sradicato lo specchietto” ha raccontato nel video, visibilmente turbata. “Ora capisco quando uno viene aggredito tanto violentemente”, ha aggiunto riferendosi alla reazione istintiva che ha avuto in quel momento: la paura può paralizzarti, specialmente quando sei da sola dentro l’abitacolo e a separarti dal tuo aggressore c’è soltanto un finestrino che – inevitabile immaginarlo – potrebbe andare in frantumi in un batter d’occhio, se colpito nel modo giusto.

“Mi sono completamente paralizzata e ho sperato che quel ragazzo non aprisse la portiera della mia auto – ha proseguito nel racconto -. Sarebbe potuta finire male per la straordinaria follia di un uomo“. Tutto questo dopo essersi “leggermente urtati”, cosa che può capitare a tutti “soprattutto in una città così affollata e trafficata come Roma”. Per un “piccolo graffio” la De Girolamo ha rischiato di subire danni alla sua persona, eventualità fortunatamente scongiurata grazie all’intervento di alcuni passanti e automobilisti che “si sono fermati per evitare il peggio”.

Da Paola Barale a Serena Bortone, il sostegno degli amici vip

Nunzia De Girolamo ha allertato prontamente le Forze dell’Ordine e sporto formalmente denuncia, ma resta l’amarezza mista a spavento per una situazione che è degenerata in modo del tutto inaspettato. Potrebbe capitare a chiunque, proprio come è già successo: le pagine di cronaca (purtroppo) pullulano di aggressioni di questo tipo, spesso sfociate in qualcosa di molto grave.

“Soggetti del genere non possono continuare a fare ciò che vogliono. Quella violenza va combattuta in ogni modo” ha scritto e non le si può dare torto. Nulla può giustificare una simile reazione, né l’esasperazione millantata da alcuni utenti nei commenti al suo post, seppur in minima parte. Tutti, dagli amici vip ai follower, hanno mandato messaggi di sostegno e solidarietà alla De Girolamo: “Assurdo” ha scritto il giornalista e inviato di Mediaset Vito Francesco Paglia, seguito da Alex Di Giorgio e dall’amica Paola Barale che ha incalzato con “Ma cosa sta succedendo davvero…”.

Anche Serena Bortone ha commentato l’accaduto (“No va beh, la follia. Un abbraccio”) e non è mancato il sostegno di Vladimir Luxuria: “Mi dispiace molto ❤️ tutto il mio affetto e amo come sai reagire”.