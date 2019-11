Caterina Balivo, Nunzia De Girolamo si confessa a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo apre la settimana di Vieni da Me ospitando Nunzia De Girolamo.

La bella conduttrice incanta ancora una volta i suoi fan con una mise total black che gioca ancora una volta con le trasparenze, mettendo in evidenza la lingerie. E su Instagram sfiora l’incidente quando la scollatura della camicia mostra più del dovuto.

La Balivo accoglie dunque la De Girolamo. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle ed ex deputata di Forza Italia risponde alle Domande al Buio. Tanti gli argomenti toccati, dalle polemiche scoppiate durante lo show di Milly Carlucci alla fine della sua vita politica, passando per il suo essere mamma e per gli amori sbagliati, tema di estrema attualità essendo la Giornata contro la Violenza sulle Donne.

Di Ballando con le Stelle, la De Girolamo ricorda: “Mi sono difesa senza scadere nel trash. Ho visto gente perdere l’equilibrio, ma bisogna ricordare di dare il buon esempio. Con me si sono scatenati, ma capisco che fa parte dello spettacolo. E io sono stata al gioco”.

Dunque, è un’esperienza di cui non si è pentita e che anzi rifarebbe. Certo, precisa, non si sostituirebbe ai giudici, ma dalla Balivo coglie l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “Mi metterei a lato, ma a difesa dei concorrenti, non l’accusa. Non sostituirei Carolyn Smith, è l’unica che capisce di ballo lì. Selvaggia Lucarelli? A Milly Carlucci forse farebbe piacere che la querelle continuasse”.

La De Girolamo rivela di essere stata vittima di un amore sbagliato quando aveva 15 anni. Non ha subito violenza fisica ma era violento nei modi: “Avevo 15 anni e mi ha tolto molta serenità. Mi ha messo in difficoltà con la mia famiglia, perché era ossessionato dall’amore verso di me. Per tanto tempo ho avuto paura di lui. Quando ci siamo lasciati, mi guardavo sempre alle spalle”. L’ex deputata è riuscita a liberarsi di questa persona quando è andata all’università: “Quello è un amore che cancellerei dalla mia vita“.

Di sé invece smorzerebbe la sua aggressività: “Sono un po’ aggressiva, scatto facilmente, quindi vorrei essere calma. Ho un marito calmo, zen. Quando litigo lo faccio da sola, invece a me parte una cosa nello stomaco…”. E del suo fisico? Cambierebbe il seno, facendo ricorso alla chirurgia estetica. E il consorte Francesco Boccia cosa direbbe? “A lui piacerebbe”, rivela la De Girolamo. Sul marito, che è il suo grande amore, nonché Ministro per gli affari regionali, confessa: “Non so mai dov’è“.

L’ex deputata riceve numerosi complimenti su Instagram per l’intervista dalla Balivo: “Mi sei piaciuta tantissimo. Bellissimo anche il vestitino ❤️”. E ancora: “Sei stata favolosa nunzia unica e bellissima”.