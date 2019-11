Ballando con le Stelle, Milly Carlucci pronta a portare Gabriel Garko

editato in: da

Continuano i lavori per creare la nuova edizione di Ballando con le Stelle e Milly Carlucci punta a Gabriel Garko. Secondo alcune indiscrezioni la conduttrice vorrebbe portare nello show di Rai Uno l’attore, dopo averlo ospitato qualche tempo fa come ballerino per una notte.

Gabriel nell’ultimo periodo è stato protagonista dei gossip a causa della comparsa di una fede sulla sua mano e del legame con Gabriele Rossi. Il re delle fiction è stato spesso ospite di programmi televisivi per parlare della sua vita privata, ma presto potrebbe tornare nella trasmissione della Carlucci.

Secondo il settimanale Spy, Milly starebbe corteggiando da tempo l’attore. “Milly vuole davvero Gabriel Garko – si legge -. Di lui dicono che è bello, ma che non balla. Questo è il piccolo particolare che fa gola a Milly Carlucci, che ha fatto di tutto per avere Gabriel nel suo show. Ancora con scarsi risultati però. L’attore è ora in libreria con la sua prima autobiografia. La signora di Rai Uno lo vuole nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. Ritenta Milly, magari sarai più fortunata”.

Garko, almeno per ora, avrebbe detto di “no” a Ballando, ma la Carlucci non sarebbe disposta a mollare. Milly, che presto tornerà in tv con Il Cantante Mascherato, quest’anno sta trovando non poche difficoltà a costruire il cast dello show di Rai Uno. Dopo il rifiuto di Nancy Brilli e l’esclusione di una famosa showgirl – di cui non è stato svelato il nome – che era stata raccomandata, la conduttrice avrebbe ripreso la sua ricerca.

I casting sono ancora aperti e i concorrenti di Ballando restano un mistero. A rendere ancora più difficile la missione della Carlucci una regola che ha fissato da tempo: non possono partecipare i vip che hanno già preso parte ad altri reality. Per questo motivo in passato hanno dovuto rinunciare tantissimi personaggi, da Giulia Salemi a Jonathan Kashanian.