Ballando, Carolyn Smith in disaccordo con la scelta di Milly Carlucci

Carolyn Smith ha svelato di non essere d’accordo con una scelta di Milly Carlucci per il cast di Ballando con le Stelle. La conduttrice infatti ha una regola molto importante che applica da sempre quando sceglie i concorrenti dello show: non possono partecipare al programma di Rai Uno coloro che hanno già preso parte a un altro reality.

Una decisione che nel corso degli anni ha fatto molto discutere e che ha portato Milly, coraggiosamente, a scartare anche nomi molto forti e importanti. “In realtà non c’è un veto vero e proprio – aveva svelato lei qualche tempo fa al Fatto Quotidiano -, un editto promulgato dal dittatore. Cerchiamo di non proporre sempre le stesse facce, siamo un programma di ballo ma il pubblico vuole anche conoscere le persone. Se hai già svelato in altri programmi che gusto c’è?”.

Non la pensa così Carolyn Smith, storico giudice della trasmissione che invece vorrebbe vedere alcuni personaggi a Ballando con le Stelle. Peccato che non sarà possibile a causa della regola di Milly Carlucci. “Ci sono alcune persone che mi piacerebbe vedere ballare – ha confessato al settimanale Vero -, ma che non potranno partecipare perché sono già stati concorrenti di un reality show”.

“Questa è la regola di Milly Carlucci – ha concluso Carolyn -. A me comunque piacerebbe tantissimo vedere almeno come Ballerina per una notte Giulia Salemi, che mi piace da morire. Al Grande Fratello Vip si è dimostrata una ragazza vera, reale: è semplice, genuina”.

Purtroppo il sogno di Carolyn Smith non potrà realizzarsi. Giulia Salemi infatti ha preso parte già a diversi reality fra cui Pechino Express e il Grande Fratello Vip. Difficile infatti sfuggire alla regola di Milly Carlucci, che da anni segue questo principio nella scelta del cast.

Nel frattempo si lavora per creare la nuova edizione di Ballando con le Stelle. I nomi dei concorrenti non sono ancora stati svelati, ma la conduttrice anche quest’anno avrebbe fatto le cose in grande. Resta invece un mistero la lettera che Milly avrebbe inviato a Mediaset tramite i suoi avvocati per segnalare una somiglianza fra Ballando e Amici Celebrities, il nuovo show creato da Maria De Filippi.