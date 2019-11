Il Cantante Mascherato, cos’è il nuovo show di Milly Carlucci

editato in: da

Si intitola Il Cantante Mascherato il nuovo show di Milly Carlucci fra i più attesi della prossima stagione. Il format andrà in onda su Rai Uno ed è stato fortemente voluto dalla conduttrice e regina di Ballando con le Stelle.

Il nome originale è Masked Singer e ha per protagonisti circa dodici vip mascherati per non essere identificabili che si sfidano a colpi di interpretazioni canore. In ogni puntata i protagonisti dello show si esibiscono a coppie e si sfidano, il più votato viene promosso, mentre i meno votati vanno al ballottaggio e il peggiore oltre a essere eliminato deve svelare la sua identità.

A rendere interessante lo show è il fatto che il pubblico a casa oltre a votare le varie esibizioni può cercare di smascherare i concorrenti, svelando l’identità grazie ad alcuni video e indizi. Chi si nasconde dietro le maschere? Spesso attori e atleti, ma anche cantanti, star di Instagram e Youtube, personaggi del mondo dello spettacolo.

Nelle scorse settimane Milly Carlucci è volata negli Stati Uniti per assistere alla messa in onda della trasmissione e parlare con gli ideatori del Cantante Mascherato. Il cast, come era facile immaginare, è ancora top secret, ma la conduttrice avrebbe già contattato diversi vip per prendere parte alla giuria.

Fra loro anche Flavio Insinna, presentatore e attore che potrebbe rivestire il ruolo di giurato. “Se il generale Milly chiama, io obbedisco – ha detto -: ci si incontra, si parla ed è ovvio che, se me lo chiede, io corro!“.

Nel frattempo l’instancabile Milly è all’opera per costruire la prossima edizione di Ballando con Le Stelle. I nomi dei protagonisti non sono ancora stati svelati e, come sempre, la Carlucci seguirà una regola importante: mai arruolare personaggi che sono già stati presenti in altri reality.

Fra i momenti più attesi della nuova edizione c’è senza dubbio l’incontro, di fronte alle telecamere, fra Veera Kinnunen e Stefano Oradei, i ballerini della trasmissione coinvolti in un triangolo amoroso con Dani Osvaldo.