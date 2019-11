Ballando con le Stelle, Milly Carlucci rifiuta una vip raccomandata

editato in: da

Milly Carlucci rifiuta una vip raccomandata a Ballando con le Stelle pronunciando un “no” secco nei confronti di una showgirl che starebbe facendo di tutto per partecipare al provini della trasmissione. La conduttrice in queste settimane è impegnata in diversi progetti.

La Carlucci infatti si sta preparando a lanciare Il Cantante Mascherato, il nuovo attesissimo format, mentre è alle prese in contemporanea con la ricerca dei personaggi che prenderanno parte alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Secondo il settimanale Spy, in questi giorni la presentatrice si sarebbe scontrata con una showgirl piuttosto famosa e raccomandata che avrebbe chiesto di partecipare al programma.

Una fonte ha svelato che Milly si sarebbe opposta per via della sua partecipazione ad alcuni reality. “Pare che la conduttrice Milly Carlucci non sopporti certe cose – si legge sul settimanale -. Lei non ama queste insistenze e sembra che alle raccomandazioni dall’alto dica sempre di no!”.

Come è noto la conduttrice segue delle regole rigide nella scelta del cast di Ballando con le Stelle. La più importante riguarda i reality: chi ha preso parte a uno show in passato non sarà mai sulla pista del programma. Questo ha bloccato la partecipazione di Jonathan Kashanian, ma anche di Giulia Salemi e Sandra Milo.

Nel frattempo Milly ha già individuato i personaggi che vorrebbe nella trasmissione fra loro Nancy Brilli. L’attrice avrebbe già rifiutato a causa di impegni a teatro, ma avrebbe accettato di essere ballerina per una notte. Fra i nomi forti del cast anche quello di Elisa Isoardi che nella scorsa edizione era stata ospite di una puntata e potrebbe tornare nei panni di concorrente.

La Carlucci ha invece confermato la presenza di Veera Kinnunen e Stefano Oradei che, nonostante l’addio e il flirt di lei con l’ex calciatore Dani Osvaldo, hanno accettato di lavorare nuovamente insieme.