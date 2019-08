Elisa Isoardi dimentica Salvini e riparte da Ballando con Le Stelle

editato in: da

Elisa Isoardi torna a sorridere e supera il dolore per l’addio a Salvini grazie (anche) a Ballando con le Stelle.

La conduttrice de La Prova del Cuoco infatti ha annunciato che prenderà parte alla prossima edizione del programma di Milly Carlucci. Come gli spettatori ben ricordano, la Isoardi venne scelta lo scorso anno come ballerina per una notte. In quell’occasione Elisa, che si è sempre dichiarata negata per il ballo, si esibì sulle note di un charleston insieme al ballerino Samuel Peron.

Il suo sorriso e la bellezza conquistarono tutti, tanto che Milly Carlucci l’ha corteggiata per molto tempo chiedendole di partecipare a Ballando con le Stelle. L’annuncio della nuova avventura è arrivato proprio dalla stessa Isoardi. “Sarò nella prossima edizione di Ballando con le stelle – ha svelato a Diva e Donna -, anche se ancora non è ufficiale. Ho energie da vendere. Quello che non so dire è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina. Sono negata”.

La presentatrice ha poi affermato che spera di essere in coppia con Samuel Peron. “Ci conto – ha ammesso -. È stato già il mio ballerino nel charleston. È uno molto serio. Sa entrarti nella testa. Sa come tirare fuori il meglio dalla gente”.

La prossima stagione televisiva sarà molto impegnativa per Elisa, che si è lasciata alle spalle da poco la storia d’amore con Matteo Salvini. La relazione, come ha raccontato lei stessa, è naufragata a causa dei rispettivi impegni e della lontananza. La Isoardi non ha mai nascosto il dolore per il fallimento della love story.

“Mi stavo annientando” ha raccontato in una recente intervista parlando dell’ex, oggi legato a Francesca Verdini. Ora, dopo l’addio e le confessioni, Elisa Isoardi è pronta a riprendere in mano la propria vita. A settembre la vedremo nella giuria di Miss Italia, che in occasione della 80esima edizione tornerà su Rai Uno con il conduttore Alessandro Greco e avrà fra i suoi protagonisti Caterina Balivo e Milly Carlucci.