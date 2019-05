Ballando, Elisa Isoardi si scatena in pista (e sorprende)

editato in: da

Elisa Isoardi si scatena sulla pista di Ballando con le Stelle e conquista tutti, sfoderando sensualità e grande ritmo fra le braccia del maestro Samuel Peron.

Ballerina per una notte, l’ex modella e conduttrice ha dato prova di grande talento sulla pista da ballo, sorprendendo tutti. L’esibizione era stata annunciata nei giorni scorsi durante una puntata della Prova del Cuoco e la Isoardi non aveva nascosto un certo timore. Alla fine però tutto è andato bene, anzi, la sua performance è stata una delle migliori della serata.

Fasciata in un abito nero cortissimo, con una profonda scollatura e frange, Elisa ha stregato tutti, compresa la rigida giuria di Ballando con le Stelle. Il ballo – un charleston sulle note di Get Lucky – è stato decisamente scatenato e la Isoardi per l’occasione ha sfoggiato tutta la sua bellezza ed energia.

Sorridente, bellissima e con una grande coordinazione, la conduttrice della Prova del Cuoco si è esibita a tarda sera. Un’ottima prova per la Isoardi, che nei giorni scorsi era apparsa nervosa all’idea di partecipare alla trasmissione di Milly Carlucci.

“Sono legnosa, non lo so fare, sono troppo alta – aveva detto -. Io ballo? Sì, stile libero”. Invece alla fine tutto è andato nel migliore dei modi, tanto che Elisa ha sorpreso tutti con la sua grazie e bravura. “L’accoglienza qui è stata fantastica – ha raccontato -. I fiori non me li aspettavo, né mi aspettavo di trovare una vera e propria palestra. Io ballo da sola. Mi vergogno molto, perché ho queste spalle ingombranti… Dove lo trovo un uomo che mi porta?”.

La sua performance è riuscita a mettere d’accordo persino la giuria: “Sono una persona gioiosa. Al massimo possono dire che ballo male, ma quello già lo so – ha svelato, poi parlando di Samuel Peron -, ma lui ha fatto un miracolo”. Infine la battuta di Canino: “Sapevi stirare benissimo, ma a quanto pare sai anche ballare”. Una chiara frecciatina alle foto pubblicate su Instagram qualche tempo fa in cui stirava le camicie di Matteo Salvini, oggi suo ex compagno.