Elisa Isoardi si confessa su Salvini. E fa una rivelazione sulla Verdini

A distanza di mesi, Elisa Isoardi torna a parlare della sua relazione con Matteo Salvini. E svela di non essere affatto gelosa della sua nuova compagna, Francesca Verdini.

Complice il meritato riposo delle vacanze estive che, forse, le permette di affrontare qualunque questione con maggiore serenità, la conduttrice de La prova del cuoco è tornata sull’argomento Salvini. I due hanno rotto oramai da un po’, ma solo ora la Isoardi si è sentita libera di rivelare le motivazioni che l’hanno spinta a chiudere la storia con il vice premier.

“Mi stavo annientando nell’attesa. Stavo appesa a lui e questo non era dignitoso. Io dovevo badare a me e lui a sé, due vite troppo diverse e impegnative per conciliarsi”, queste le parole di Elisa in un’intervista rilasciata a Diva e Donna, con cui ha fatto luce sul motivo della rottura con Matteo Salvini. Impegni lavorativi e responsabilità professionali che hanno messo un’enorme distanza tra i due, tanto da convincere la conduttrice a prendere la dolorosa decisione di troncare questa relazione.

Una scelta che non sembra però piacere a tutti, come lei stessa sottolinea: “Mi dicono: ‘Ma sei cretina? Potevi essere la donna del futuro premier’. Conosco i miei limiti e preferisco sbagliare con la mia testa”. Insomma, la Isoardi sembra essere davvero convinta della decisione presa, come ha già dichiarato in passato. E addirittura ammette di non essere affatto gelosa di Francesca Verdini, la nuova compagna del vice premier.

Anzi, la bella conduttrice sembra addirittura essere contenta che accanto a lui ci sia una nuova compagna: “Se torna a casa e trova un sorriso, se lo merita. La politica oggi è livore. Noi due, alla fine, non riuscivamo più a scambiarci questo sorriso. Vediamo se riuscirà a starle vicino come non ha fatto con me. E viceversa. Vorrei anche io una Francesca al maschile al mio fianco”.

Forse è una frecciatina ad un ex che l’ha trascurata troppo per dedicarsi al lavoro, o forse un augurio affinché la nuova coppia possa trovare il giusto equilibrio, ma quello che conta è che Elisa Isoardi sembra essere pronta a dedicarsi non solo alla carriera, ma anche a un nuovo amore. Alla domanda “Lei ha trovato una Francesca al maschile?”, la conduttrice risponde “Magari l’avessi trovato!”. E se non è ora, quando arriverà quest’uomo?