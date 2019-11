Veera Kinnunen e Stefano Oradei: la verità su Dani Osvaldo e sulla fine della relazione

editato in: da

Veera Kinnunen ha deciso di dire la verità, la sua verità, sulla controversa fine dalla sua relazione (durata undici anni) con Stefano Oradei, che molti hanno imputato a un tradimento con il suo ex allievo a Ballando con le Stelle, Dani Osvaldo.

La ballerina scandinava lo ha fatto durante la trasmissione ItaliaSì, dove ha potuto raccontare, forse per la prima volta, la sua versione di una storia che ha fatto discutere non solo i fan della trasmissione di Milly Carlucci.

La Kinnunen era stata messa sotto accusa: in tanti hanno pensato che avesse tradito il compagno, Stefano Oradei, con un altro uomo, il calciatore Dani Osvaldo, con cui faceva coppia proprio a Ballando con le Stelle, e che la scintilla tra loro fosse nata proprio tra un allenamento e un’esibizione.

Tuttavia sia Veera che Dani hanno sempre negato che la loro storia fosse iniziata quando lei era ancora impegnata con il collega, ma il sospetto tra il pubblico è sempre serpeggiato. Oggi Veera ha provato a fugare ogni dubbio raccontano a Marco Liorni ciò che sarebbe davvero successo.

Stando alla Kinnunen la lunga storia d’amore che l’aveva tenuta legata ad Oradei era già finita quando si è innamorata dell’ex calciatore argentino. La confessione a ItaliaSì parte da alcune foto che fecero molto discutere quando uscirono e che provocarono l’intervento indignato di Milly Carlucci, criticata poi per essere stata troppo dura, secondo molti, contro Oradei.

Gli scatti rubati raffigurano un’animatissima discussione tra i due ballerini, con Oradei che sembra letteralmente perdere le staffe: un atteggiamento, all’epoca, attribuito alla gelosia di lui. Veera ha rivelato che il litigio era legato ad altri problemi, ma sottolinea quanto quel momento sia stato per loro un punto di non ritorno.

Ci sono stati atteggiamenti poco consoni. Non entro nei dettagli, ci sono cose che non si possono dire. Sicuramente quell’episodio ha segnato la nostra storia, dopo undici anni insieme.

Eppure, precisa la ballerina, la gelosia c’entrava poco o nulla, i problemi della coppia erano altri, e si trascinavano da tempo. Veera Kinnunen ha infatti spiegato:

Eravamo in crisi da molto prima. Può pure essere vero che fosse geloso, ma non è finita per questo. Eravamo una coppia già rotta. Quando è cominciata con Dani eravamo già single entrambi.

Insomma, per la ballerina, il tradimento non c’è mai stato: Dani e Veera si sono innamorati quando nessuno dei due era impegnato con qualcun altro e quando la storia con Oradei, era già finita.

Alla domanda su che effetto le ha fatto vedere le lacrime di Stefano Oradei per lei, in tv, durante la trasmissione Storie Italiane, Veera ha poi ammesso che, una storia lunga come la loro non si può dimenticare facilmente. Ma ha anche aggiunto, lapidaria: “Siamo adulti, dobbiamo affrontare e superare la cosa”.

Intanto anche le sorti della sua relazione con Dani Osvaldo vengono da più parti messe in dubbio visto che, dopo i tanti post condivisi quest’estate, è un pò che i due non si fanno vedere sui social insieme.

Comunque stiano le cose con l’argentino, certo è che un ritorno di fiamma con Oradei appare impensabile. E infatti, lei non si dice affatto preoccupata di ritrovare Stefano nello staff di Ballando con le Stelle. Per la bionda ballerina Oradei sembra essere davvero un capitolo chiuso. Bisognerà vedere se anche Stefano riuscirà a gestire la situazione con la stessa razionalità.