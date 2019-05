Ballando con le Stelle, lite accesa tra Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro

editato in: da

Chi è Nunzia De Girolamo, concorrente di Ballando con le Stelle

Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro litigano pesantemente in sala prove mentre si preparano per la prossima puntata di Ballando con le Stelle.

A rivelarlo è Eleonora Daniele che a Storie Italiane ha mandato in onda il video del battibecco mentre i due provano un salto all’interno della nuova coreografia.

Todaro piuttosto irritato si rivolge alla De Girolamo senza mezzi termini:

Ma hai i pesi questa mattina? Ti hanno messo i pesi o ti hanno legato? Non è che ci vogliono dieci anni di danza per fare un salto, questa non è una roba di ballo. Non c’è niente di particolare. Devi saltare, corri e salti.

Lei si difende:

Ma sei nervoso? Corri e salti prevede che io mi debba fidare di te che mi prendi.

Il ballerino perde le staffe e invita la sua partner a lasciare la sala prove:

Se non ti fidi quella è la porta. Ti ha costretto qualcuno a venire qui? Quella è la porta!

Una reazione che spiazza l’ex deputata di Forza Italia. All’inizio cerca di ricucire lo strappo ma poi preferisce uscire di scena con un secco:

Raimondo non lo so fare.

Milly Carlucci, dopo il giallo del televoto, avrà un’altra gatta da pelare. Mentre la coppia dovrà giustificare l’alta tensione. Intanto la politica nelle Stories di Instagram mostra le difficoltà e la stanchezza della sala prove. E la sua reazione allo scontro è una gran bella risata.

Intanto, pare confermata l’indiscrezione di Repubblica secondo la quale l’ex ministro condurrà lo speciale estivo di Linea Verde dove verranno esaltate le eccellenze agricole italiane. Dunque, la De Girolamo potrà aggiungere al suo curriculum un altro incarico televisivo, dopo aver partecipato come opinionista di Non è l’arena e come concorrente di Ballando.

La politica sembra essere stata preferita a Daniela Ferolla che conduce attualmente la trasmissione nel weekend.