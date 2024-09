Amici 24, Raimondo Todaro vuole lasciare: i motivi e la risposta di Maria

Fonte: IPA Raimondo Todaro e Maria De Filippi

Mancano solo pochi giorni all’inizio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, e sembra essere sempre più certo l’addio di Raimondo Todaro alla scuola più famosa della tv italiana. Già qualche settimana fa si vociferava dell’abbandono del maestro di danza, e adesso dal settimanale DiPiù arriverebbe la conferma della notizia e delle motivazioni dietro la sua scelta.

Raimondo Todaro, i motivi dietro l’addio ad Amici

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi sta per cominciare: il talent, uno tra i più longevi del panorama televisivo italiano, prenderà il via domenica 15 settembre con l’inizio dello speciale pomeridiano. Una stagione come sempre molto attesa dal pubblico di Canale 5, la cui macchina si è messa in azione già da settimane per selezionare i nuovi aspiranti allievi della scuola.

E ovviamente l’attenzione è puntata anche verso gli insegnanti, soprattutto sugli assenti di questa edizione. Al momento sembra che verrà riconfermata parzialmente la giuria storica del programma, composta da Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli. Ma resta incerta la presenza di Raimondo Todaro, che numerose indiscrezioni vorrebbero fuori dal talent show.

Già nelle scorse settimane Dagospia aveva annunciato che il maestro di danza non farà più parte della trasmissione, voci confermate dal settimanale DiPiù. Stando a quanto riportato dal giornale infatti sarebbe stato lo stesso Todaro a manifestare la volontà di lasciare il programma. Il motivo? I rapporti tesi con Alessandra Celentano e le liti ricorrenti con la collega, che avrebbero portato il ballerino a pensare di abbandonare definitivamente il fortunato show di Canale 5.

La replica di Maria De Filippi

L’addio di Todaro al programma però non è affatto scontato: pare infatti che Maria De Filippi non sia intenzionata a lasciare andare Todaro e starebbe facendo di tutto per convincerlo a rimanere. Al momento si tratta solo di voci di corridoio, e dovremo aspettare l’inizio del talent per scoprire chi siederà dietro le cattedre della scuola.

Ad oggi ha confermato la sua presenza solo Lorella Cuccarini – che per il quinto anno di fila coprirà il ruolo di insegnante del talent show – mentre Emanuel Lo per motivi personali potrebbe non rientrare nella scuola di Amici. Ovviamente, durante l’attesa che precede l’inizio dello show, sono venuti fuori i papabili nomi che potrebbero andare a sostituire Todaro.

C’è chi ha ipotizzato l’arrivo di un altro volto storico di Ballando con le stelle, ovvero Stefano Oradei, anche lui coreografo di latino americano proprio come Raimondo. Sempre più quotato invece il nome di Adriano Bettinelli, vecchia conoscenza di Amici: è stato infatti un allievo del talent diversi anni fa e oggi è un ballerino di fama internazionale. Secondo altri invece a essere promosso professore potrebbe essere Umberto Gaudino, altro professionista del programma.

Nel frattempo tra gli allievi potrebbe esserci un altro figlio d’arte, come già Angelina Mango, figlia del noto artista Mango), Holden, figlio del compagno di Laura Pausini, Paolo Carta, LDA, il figlio di Gigi D’Alessio. Si tratterebbe di Samuele Riefoli (vero nome di D’art), figlio di Raf e di Gabriella Labate.