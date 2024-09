Raimondo Todaro a La volta buona, stoccata alla giuria di Ballando : “Mi tengo la Celentano”

Raimondo Todaro a La Volta Buona non le manda a dire: esclusa Caroline, la giuria di Ballando "non ci capisce una ceppa"

Fonte: Getty Images Raimondo Todaro preferisce la Celentano alla giuria di Ballando

Durante l’intervista a La Volta Buona con Caterina Balivo, Raimondo Todaro ha lasciato poco spazio all’immaginazione. Il suo incredibile palmarès a Ballando con le Stelle – ben cinque vittorie – e i diciotto titoli di campione italiano di ballo, sono solo una parte della storia.

La conduttrice, senza mezzi termini, gli ha chiesto: “Perché vinci sempre?” Un interrogativo diretto, a cui Todaro ha risposto con la sua solita sincerità. “Non so esattamente il perché,” ha detto, sottolineando però che gran parte del merito va anche alle sue partner di ballo. “Ero accompagnato da ballerine di spessore,” ha aggiunto, lasciando intendere che il successo non dipende solo dal suo talento, ma anche dalla forza della squadra e dalla chimica creata con le sue partner.

L’approdo ad Amici e la prima vittoria latina

Ma se Ballando con le Stelle ha rappresentato una lunga striscia di successi, l’esperienza ad Amici ha segnato una svolta importante. Con Mattia Zenzola, Raimondo Todaro ha assaporato la vittoria “per interposta persona,” come ha raccontato con un sorriso. Mattia è stato il primo ballerino di latino a trionfare nel talent, un fatto non da poco, considerando la prevalenza dei cantanti. Todaro ha espresso il suo orgoglio, non solo per la vittoria, ma anche per il carattere di Mattia.

Le tensioni con Alessandra Celentano: scintille e rispetto

Le scintille, però, non sono mancate con Alessandra Celentano. “Abbiamo fatto litigate storiche,” ha ammesso Raimondo a Caterina Balivo, sorridendo mentre ricordava i momenti di tensione con l’insegnante di ballo più temuta del talent. Tuttavia, ha subito voluto precisare: “Fuori dal lavoro abbiamo un bellissimo rapporto.” Non c’è rancore, anzi. Todaro ha raccontato di come, sul piano professionale, lui e la Celentano abbiano difeso i rispettivi allievi con passione, ma sempre con rispetto reciproco. Un rapporto forte, forgiato non dalle discussioni, ma dalla stima.

Stoccata alla giuria di Ballando: “Non ci capiscono una ceppa”

E poi è arrivata la frecciata, quella che nessuno si aspettava. Parlando della giuria di Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro ha mostrato la sua proverbiale schiettezza: “Esclusa Caroline, gli altri non ci capiscono una ceppa,” ha dichiarato senza mezzi termini. Un giudizio tagliente che non lascia dubbi su cosa pensi davvero della giuria del programma che lo ha consacrato. Se da un lato Ballando gli ha regalato tante coppe, dall’altro Todaro non ha mai nascosto le sue riserve nei confronti di alcuni giudici. “Mi tengo la Celentano,” ha concluso, chiudendo il capitolo con un’ultima stoccata a chi, evidentemente, non ha mai compreso appieno il suo lavoro.

L’arrivo di Barbara D’Urso: un colpo di scena atteso

Come se le dinamiche interne a Ballando con le Stelle non fossero già abbastanza intriganti, una nuova protagonista farà il suo ingresso nella trasmissione. Dopo mesi di indiscrezioni, è stato confermato che Barbara D’Urso parteciperà alla prossima edizione come ballerina per una notte, un ruolo che la vedrà scendere in pista nella seconda puntata di ottobre​.

Un colpo di scena atteso, visto che da mesi si vociferava di un possibile coinvolgimento della conduttrice, che pare inizialmente avesse ambito a un ruolo come giudice. Milly Carlucci, però, ha scelto una strada diversa per la D’Urso, consolidando così una nuova alleanza sul palcoscenico di Ballando.