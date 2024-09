Fonte: IPA Milly Carlucci

Milly Carlucci ha finalmente sciolto le riserve sui nomi dei maestri della nuova edizione di Ballando con le stelle. Come sappiamo, il programma parte con un leggero anticipo rispetto al palinsesto tradizionale, in modo da concedere più puntate della scorsa edizione, con l’intera giuria confermata in blocco. Sul fronte dei ballerini, invece, c’è stata una piccola rivoluzione. Sono infatti tanti i volti nuovi e gli addii illustri: tra questi, quello di Lucrezia Lando che appena un anno fa si era distinta per la buona prova con Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo. Ma chi sono i protagonisti di quest’anno?

Chi sono i maestri di Ballando con le stelle 2024

Non ci saranno Simone Casula, Lucrezia Lando ma nemmeno Moreno Porcu. La lista dei ballerini professionisti di Ballando con le stelle è finalmente ufficiale ma non sono mancate le polemiche tra i numerosi commenti che sono comparsi sotto il post di Instagram. In molti si erano infatti affezionati ai ballerini sardi e speravano di vederli ancora in pista. Le ultime speranze sono sfumate quando Milly Carlucci ha deciso di condividere la lista ufficiale dei nuovi preparatori dei Vip, che hanno già iniziato gli allenamenti in vista della prima puntata.

Sulla pista di Ballando con le stelle, sono attesi: Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Pasquale La Rocca, Alessandra Tripoli, Nikita Perotti, Giovanni Pernice, Erica Martinelli, Rebecca Gabrielli, Giada Lini e Luca Favilla, Carlo Aloia, Angelo Madonia e Sophia Berto. Tantissimi i nuovi nomi, ma non mancano gli artisti che in questi anni si sono distinti all’interno del programma come Pasquale La Rocca, che ha vinto due edizioni di seguito prima con Luisella Costamagna e poi con Wanda Nara.

Sono da decidere gli abbinamenti con i concorrenti di questa edizione, ai quali si è aggiunta l’ultima: si tratta di Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e di Morgan, che conclude il cast artistico. Tra i Vip, è attesa anche Sonia Bruganelli – ex moglie di Paolo Bonolis – che sta conoscendo meglio Angelo Madonia sotto un punto di vista sentimentale ma di certo non sarà il suo ballerino. Milly Carlucci annuncia le coppie su Instagram, come ha fatto per tutte le novità che riguardano la nuova edizione che vede riconfermata tutta la giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Chi non è stato confermato

Tra i maestri che non fanno parte di Ballando con le stelle 2024 spiccano i nomi di Simone Casula e Moreno Porcu. I due ballerini sardi avevano preso parte alla trasmissione negli ultimi due anni, conquistando subito il cuore del pubblico che avrebbe voluto vederli ancora. Alcuni si sono letteralmente scatenati sotto il post nel quale venivano annunciati i nomi dei nuovi maestri, in cui si chiedevano le ragioni della mancata conferma di alcuni dei loro ballerini preferiti.

Lucrezia Lando, come Simone Casula, aveva già fatto sapere di non essere parte del cast della nuova stagione al via dal 28 settembre. Sapevamo di non ritrovare Samuel Peron, poiché l’edizione 2023 disputata con Simona Ventura è stata l’ultima, mentre è definitivamente tramontata la possibilità di rivedere Raimondo Todaro, che pare aver lasciato davvero Amici di Maria De Filippi.