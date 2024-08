Amici di Maria De Filippi: “Raimondo Todaro non sarà più professore di ballo”

Fonte: IPA Raimondo Todaro fuori da Amici

Mentre i fan attendono fiduciosi e trepidanti il ritorno di Amici sul piccolo schermo, si vocifera di un addio inaspettato al talent. Secondo un’indiscrezione lanciata da Dagospia, infatti, Raimondo Todaro non sarebbe stato riconfermato nel cast di Prof. dalla padrona di casa Maria De Filippi. Se così fosse, sarebbe una bella perdita per lo storico programma in onda su Canale 5 che in Todaro aveva trovato non solo un buon insegnante di danza per gli allievi, ma anche qualcuno in grado di mettere “pepe” a ogni puntata.

Raimondo Todaro fuori da Amici

Va da sé che attualmente si tratta solo di un’indiscrezione. “Amici, si cambia! Todaro non sarà più professore di ballo”, titola Dagospia. “Aria di novità per Amici. Il talent show ideato da Maria De Filippi tornerà in onda da metà settembre su Canale 5 con nuovi allievi e un cast confermato quasi in toto. Raimondo Todaro non sarà più nel gruppo docenti, il ballerino e coreografo ha occupato la poltrona di professore di ballo dal 2021 al 2024. Chi prenderà il suo posto?”, prosegue il portale, concludendo con un interrogativo che lascerebbe spazio a diverse ipotesi.

Che piaccia o meno, non si può negare che Raimondo Todaro sia stato in questi anni uno degli animatori più accesi del talent di Maria De Filippi. Spesso è finito al centro delle critiche – basti pensare all’ultima edizione di Amici e al suo comportamento nei confronti dell’allievo Nicholas -, altrettante volte è stato acclamato per i siparietti con la collega di squadra Anna Pettinelli. Indimenticabili (nel bene o nel male) le loro ultime coreografie nei guanti di sfida tra Prof. durante il Serale.

Non sono chiare le ragioni per cui l’insegnante di balli latinoamericani sarebbe pronto a lasciare il programma, né se sia stata una sua decisione oppure un’imposizione “dall’alto”. Intanto si comincia a ipotizzare chi potrebbe sostituirlo. Le incalzanti domande dei fan, che su Instagram non hanno perso tempo per commentare i suoi post cercando di avere una risposta dal diretto interessato, non hanno ancora ricevuto le attenzioni sperate. Todaro si sta godendo un periodo di vacanza in Sardegna con la moglie Francesca Tocca.

Chi potrebbe sostituire Todaro ad Amici

A giudicare dai commenti, l’indiscrezione non è stata presa affatto bene dai molti fan del ballerino e coreografo siciliano. Al contrario qualcun altro sembra gioirne. In ogni caso, al momento resta una voce di corridoio che la produzione non ha confermato (né smentito).

In attesa dell’inizio della nuova edizione di Amici, in programma il prossimo 15 settembre, si è sollevato il chiacchiericcio sul possibile sostituto di Todaro. C’è chi ha avanzato l’ipotesi dell’ingresso nel cast di Stefano Oradei che, in qualità di ballerino e coreografo di danze latinoamericane, potrebbe essere un’opzione più che valida. Il neomarito di Manila Nazzaro, anch’egli proveniente dalla scuderia di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, proprio di recente ha ammesso di averci fatto un pensierino, come si suol dire: “Se farei mai Amici di Maria? Sì, come rifarei anche Ballando, ma non ho avuto dei contatti diretti al momento. Devo dire che fare Amici mi permetterebbe di fare il mio lavoro e sarebbe un’esperienza bella e interessante. Continuerei a fare il maestro di danza, che poi è il mio lavoro e quello che amo fare. Quindi sì che lo farei”.

Tra i nomi papabili ha fatto capolino anche quello di Adriano Bettinelli, vecchia conoscenza di Amici. Il ballerino è stato un allievo del talent diversi anni fa e ha un curriculum internazionale di tutto rispetto, come Giuseppe Giofrè presente nel programma in qualità di giudice.