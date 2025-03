Raimondo Todaro e l’attacco di Carolyn Smith: “Verifica i fatti prima di accusare ingiustamente”

Fonte: IPA Raimondo Todaro e Carolyn Smith

Raimondo Todaro contro Carolyn Smith: dopo le dichiarazioni al vetriolo della celebre giudice di Ballando con le stelle, il ballerino ha voluto replicare, dando la sua versione dei fatti. La coreografa infatti ha accusato l’ex collega di aver abbandonato lo show di Milly Carlucci senza parlarne con la conduttrice, parlando male di lei dopo aver preso un’altra strada. Ma la riposta di Todaro non si è fatta attendere.

Raimondo Todaro, la replica all’attacco di Carolyn Smith

Non si è fatta attendere la replica di Raimondo Todaro contro Carolyn Smith, che proprio nelle ultime ore ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo il suo ex collega di Ballando con le stelle. La giudice dello show di Milly Carlucci, intervistata da Nuovo tv, ha parlato proprio del ballerino, dando la sua opinione sull’uscita di scena dal programma.

“Non posso criticare la sua scelta: era un ragazzo giovane, che doveva capire che cosa fare da ‘grande’. E ancora forse non l’ha capito. Ci poteva stare che lui volesse fare altro e mettersi alla prova in nuove avventure professionali: ciò che non ho condiviso è stato il modo in cui ha lasciato il programma, senza parlarne prima con Milly, una mossa sbagliata… Poi però, una volta uscito dal programma, ha cominciato a sparlare della persona che lo ha sempre aiutato“, ha rivelato la Smith.

Parole che non sono affatto piaciute a Raimondo Todaro, che tra le storie di Instagram ha risposto alla coreografa. “Mi dispiace sapere che tu abbia questa opinione su di me”, ha scritto il ballerino. “Ti invito a trovare un articolo o un’intervista in cui abbia mai parlato male di Milly Carlucci o del programma”. E poi ha aggiunto: “Sarebbe meglio verificare i fatti prima di accusare ingiustamente“. Todaro si dice anche “disponibile per un confronto” con Smith, ma sempre “nel rispetto della verità” che, secondo lui, “è ben diversa” da quella raccontata dalla coreografa.

Carolyn Smith, il corteggiamento di Maria De Filippi

La giudice di Ballando con le stelle tornerà presto in tv con lo spin-off di Ballando con le Stelle, che dovrebbe arrivare a maggio su Rai1 per quattro puntate. Smith è al fianco di Milly Carlucci dal 2007 e non ha alcuna intenzione di abbandonarla, proprio come ha raccontato a Nuovo tv. La coreografa ha infatti rivelato che anche un’altra famosa conduttrice l’avrebbe voluta in una delle sue trasmissioni, ovvero Maria De Filippi, che la corteggerebbe da qualche anno.

“Amici mi fa la corte da tempo, ma io dico sempre di no: sono una persona leale e non potrei mai tradire Milly Carlucci“, ha svelato. “Non è facile dire di no a Maria, ma se mai un giorno dovessi lasciare Ballando con le stelle e continuassi a parlare di danza in Tv, lo farei da sola. Per la mia carriera non ho bisogno della televisione, ma non smetterò mai di ringraziare Milly per l’opportunità che mi ha offerto di entrare nelle case degli italiani. Sono felice che lei mi voglia sempre al suo fianco”, ha aggiunto.