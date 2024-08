Quando inizia Amici 2024: la data (e il cambio di programmazione)

Fonte: IPA Maria De Filippi

Quando inizia Amici? La domanda serpeggia sulle bocche di tutti i fan del talent di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, in attesa della ventiquattresima edizione. Niente paura, Amici 2024 inizia molto presto, a metà settembre, e promette novità interessanti, una programmazione avvincente e tanti, tanti talenti in gara.

Quando inizia Amici 2024: la data

Per chi teme il ritorno dalle vacanze, niente paura, potrà consolarsi prestissimo con l’inizio di Amici 2024. La prima puntata del talent di Maria De Filippi è prevista per domenica 15 settembre. Ed ecco la prima novità, La nuova collocazione della puntata pomeridiana di Amici è prevista per la domenica. Per quanto riguarda il daytime per il momento non è ancora stata data alcuna indicazione.

Un altra (piccola) novità riguarda la giuria. Parte integrante e importante del programma, sembra che verrà riconfermata la giuria storica del programma, composta da Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Sarà purtroppo assente invece Emanuel Lo, che per motivi personali non potrà rientrare nella celebre scuola di Amici 24.

Ma la vera novità di quest’anno sarà un programma completamente nuovo, dedicato ai vecchi concorrenti del talent di Maria De Filippi. A condurlo sarà Silvia Toffanin (già conduttrice di Verissimo). Il format prevederà interviste a cuore aperto agli artisti di maggior successo usciti dalla scuola di Amici, grazie alle capacità ematiche della conduttrice.

Si vocifera inoltre che ad Amici 2024 a sostituire Emanuel Lo potrebbe arrivare una famosa cantante italiana o un ballerino talentoso. Stiamo parlando di Giusy Ferreri e di Adriano Bettinelli, che adesso si trova in America per lavoro. Non ci sono però ancora conferme ufficiali riguardo a queste sostituzioni, come a chi vocifera sull’abbandono della sedia da parte di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

Il cast di Amici 2024

Nell’attesa dell’inizio della ventiquattresime edizione di Amici si possono però iniziare a gustare le indiscrezioni riguardo al possibile cast del talent più amato di Canale 5. MondoTV24, per esempio, racconta che ai provini ci sarebbe Samuele Riefoli (vero nome di D’art), che avrebbe incantato i giudici durante la prima prova.

Non tutti lo sanno, ma il ragazzo è figlio di Raf e di Gabriella Labate. Se venisse scelto dalla scuola di Amici 2024, il cantante si aggiungerebbe alla lunghissima lista di figli d’arte che abbiamo visto in questi ultimi anni, come ad esempio Angelina Mango (figlia del noto artista Mango), Holden, figlio del compagno di Laura Pausini, Paolo Carta. Non solo, tra i protagonisti avevamo visto anche LDA, il figlio del cantante napoletano Gigi D’Alessio.