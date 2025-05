Raimondo Todaro a Sognando Ballando con le Stelle: Milly Carlucci svela la verità

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Raimondo Todaro sarà fra i protagonisti di Sognando Ballando con le Stelle? Dopo numerose indiscrezioni Milly Carlucci svela la verità e racconta il ritorno di uno dei maestri più amati dello show.

Raimondo Todaro e il ritorno a Ballando con le Stelle

In tanti speravano in un ritorno di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle, programma di Milly Carlucci che gli ha regalato il successo, rendendolo un personaggio molto amato.

Dopo settimane di indiscrezioni, a fare chiarezza ci ha pensato proprio la conduttrice che, intervistata da SuperGuida Tv, ha annunciato la presenza di Todaro in Sognando Ballando con le Stelle, format che celebra lo show Rai.

“Il fatto che torni qui su questa pista ci emoziona tutti perché fa parte della nostra storia”, ha rivelato Milly Carlucci. La presentatrice ha però escluso la possibilità di un ritorno anche a Ballando con le Stelle, programma lasciato qualche tempo fa da Raimondo Todaro per diventare insegnante di Amici di Maria De Filippi.

“Credo che Raimondo si sia evoluto rispetto all’idea di fare il maestro di Ballando con le Stelle prendendo sotto le sue ali un vip – ha confessato -. La sua carriera oggi è più come insegnante, coreografo anche perché gli anni passano ed è giusto che una persona aspiri a cose diverse”.

Dunque Raimondo Todaro sarà nello speciale dedicato a Ballando, ma è improbabile che possa rivestire nuovamente i panni di ballerino in coppia con un vip. La sua carriera infatti si è evoluta e ora sognerebbe altro.

Sognando Ballando con le Stelle: chi ci sarà

Raimondo Todaro non è l’unico personaggio amatissimo che scenderà in pista a Sognando Ballando con le Stelle. Lo spin off del celebre programma Rai, come è noto, è stato ideato per festeggiare i 20 anni di Ballando.

La prima puntata andrà in onda il 9 maggio alle 21:30. Nel corso della trasmissione dieci ballerini si sfideranno per conquistare un posto nel cast di Ballando con le Stelle. Accanto a loro ci saranno personaggi famosi e volti legati allo show, in una sfida che si evolverà per quattro puntate.

Nel programma ci saranno dunque ospiti come Emanuele Filiberto, che vinse l’edizione del 2009, Bianca Guaccero, trionfatrice dell’edizione 2024, o Federica Pellegrini, fra i concorrenti del 2024.

Annunciata anche la presenza di Nathalie Guetta, che arrivò quinta nel 2018, Wanda Nara, che vinse l’edizione del 2018, e Gabriel Garko, concorrente nel 2022 costretto ad abbandonare per un infortunio. Fra i nomi più attesi anche Francesco Totti, che sarà ballerino per una notte.

Dell’ex marito di Ilary Blasi, Milly Carlucci ha detto: “Il sì di Francesco è arrivato per sfinimento perché sono 20 anni che gli chiedo di venire a Ballando con le Stelle. Noi abbiamo firmato il contratto, ma prima di dire che c’è Francesco dobbiamo vederlo attraversare quella porta e vederlo passare su questa pista. Sono scaramantica”.

Fra i ballerini storici del programma di Milly Carlucci non solo Raimondo Todaro, ma anche Simone Di Pasquale, Samuel Peron e Samanta Togni. In giuria invece ci saranno Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, che nel corso delle settimane hanno selezionato i ballerini che si sfideranno sulla pista a colpi di passi a due e bachata.