“Grazie per tutti i messaggi”. Bianca Balti, su Instagram, ha rivelato la diagnosi di tumore ovarico al terzo stadio. La top model è tornata a casa – i suoi genitori sono andati in America per starle vicino – e ha voluto ringraziare i follower per i tanti messaggi, per il supporto, in questo momento in cui sta cercando, con tutte le forze, di vivere una vita più normale possibile.

Bianca Balti torna a casa dopo l’annuncio del tumore ovarico

“Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che sconfiggerò questa cosa”, il 15 settembre, con un post su Instagram, Bianca Balti ha annunciato di aver ricevuto la diagnosi di tumore ovarico al terzo stadio e di essersi sottoposta all’operazione. Top model, volto e musa di Dolce & Gabbana, da anni vive negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, dove si era sottoposta alla doppia mastectomia preventiva a seguito della scoperta di avere la mutazione genetica Brca1.

In una stories su Instagram, la Balti ha condiviso un nuovo messaggio, prendendosi del tempo per ringraziare chi, nelle ultime ore, le è stato vicino, offrendo sostegno e positività. “Volevo dire che mi sono svegliata inondata di messaggi sul telefono che su Instagram. Siccome sto cercando di vivere una vita più normale possibile, soprattutto adesso che sono tornata a casa e che sono arrivati la mia mamma e il mio papà, piano piano risponderò ai vostri messaggi”. E poi ha pubblicato uno scatto insieme al dottore, che poco prima di lasciare l’ospedale le ha detto: “Ricorda la differenza tra dolore e paura”, un messaggio dal profondo significato che l’ha commossa e che ha voluto condividere con tutti.

Come sta Bianca Balti

“Domenica scorsa, mi sono registrata al Pronto Soccorso per scoprire che il mio dolore addominale era un cancro alle ovaie allo stadio IIIc. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime, ma soprattutto di amore, speranza, risate e forza”. Con un carosello di 19 foto e video, la Balti ha cercato di narrare, in modo “positivo”, ciò che le è successo negli ultimi giorni. Un evento che cambia l’esistenza, in modo inevitabile. Ma la Balti non ha intenzione di lasciarsi trascinare nella disperazione: il suo obiettivo, come ha spiegato nel video, è di vivere un’esistenza normale, qualsiasi cosa significhi.

“Finora, il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita”. Determinazione, speranza, positività: sono queste le parole a cui la Balti si vuole aggrappare. Al suo fianco ci sono i genitori, gli amici di sempre, i colleghi e le due figlie, Matilde Lucidi, di 17 anni, e la piccola di casa, 9 anni, Mia MacRae. Ha intenzione semplicemente di vivere, e guai a parlare della retorica bellica che da sempre accompagna il tumore. “So che ce la farò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista) e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prenderne in prestito un po’ della mia perché ne ho un sacco. La vita accade; facciamocene una ragione”.