Fonte: Getty Images Milly Carlucci

Sabato 28 settembre 2024 prenderà avvio la nuova edizione di Ballando con le stelle, di cui, però, si sta parlando già da diverso tempo. Da diverse settimane, infatti, la pagina social del dancing show ha rivelato, con vari video, i nomi di coloro che comporranno il cast dei concorrenti. Tra di loro anche Federica Pellegrini, Sonia Bruganelli e Bianca Guaccero, che mostreranno ai telespettatori di Rai Uno le loro doti da danzatrici.

Adesso stanno trapelando le prime indiscrezioni anche riguardo la formazione degli insegnanti di danza, che affiancheranno i volti noti nella gara di ballo, formandoli nei diversi stili. Alcuni dei più amati esperti di danze latino-americane della trasmissione, però, non saranno presenti nella nuova edizione del dancing show, in partenza a breve.

Ballando con le stelle 2024, Lucrezia Lando lascia

C’è molta attesa per la prossima edizione di Ballando con le Stelle e, mentre i ballerini provetti hanno cominciato i loro allenamenti con i professori, non mancano le indiscrezioni sulla prossima edizione del programma tv. Dei rumors, infatti, descrivevano Sonia Bruganelli come troppo capricciosa e snob, mentre altri preannunciavano la partecipazione nel dancing show di Chiara Ferragni che, come svelato da Milly Carlucci, potrebbe, effettivamente avere un suo spazio nella trasmissione.

Dopo tante indiscrezioni, una notizia, confermata dalla stessa protagonista, ha scosso Ballando con le stelle, che perderà una protagonista chiave delle ultime edizioni. Lucrezia Lando, infatti, una delle insegnanti di danza, ha deciso di lasciare il dancing show. La maestra ha annunciato la sua decisione con una story condivisa sul suo account Instagram ufficiale, spiegandone le motivazioni: “Ciao a tutti. Quest’anno non farò parte del cast di Ballando con le stelle. Ho deciso di prendermi quest’anno per concentrarmi e mettere tutta me stessa su un nuovo importantissimo progetto che condividerò nei prossimi giorni. In bocca al lupo a Milly Carlucci e a tutto lo staff”.

In molti vociferano che Lucrezia Lando potrebbe sostituire Raimondo Todaro nella cattedra di Amici.

Ballando con le stelle 2024, Simone Casula fuori dal cast

Ma il cast di Ballando con le stelle non perderà solo Lucrezia Lando perché anche Simone Casula ha svelato, con un post social, che non farà parte della nuova edizione del dancing show: “Ciao amici, ho pensato di rendervi partecipi della mia futura assenza nella prossima edizione di Ballando, nel rispetto di chi mi ha seguito e regalato affetto nelle edizioni passate”.

In questo caso, il maestro di danza non ha parlato di una sua scelta ma di una decisione della produzione, che non ha riconfermato la sua partecipazione nel dancing show nel ruolo che ricopriva in passato: “Le motivazioni che mi sono state date sono semplicemente riguardanti la scelta del cast dei vip. Non nego di essere dispiaciuto, ma quest’anno non sarò in gara”.

Simone Casula, in ogni caso, continuerà a esibirsi nel corso della trasmissione, affiancando un ballerino per una notte: “Continuerò a far parte della famiglia di Ballando e mi vedrete ballare in quella pista come ballerino per una notte. Auguro comunque un grosso in bocca al lupo a Milly, ai miei colleghi e ai nuovi concorrenti”.