Sonia Bruganelli è pronta per una nuova avventura televisiva, anzi, in realtà, la produttrice si sta già preparando al suo nuovo impegno nel piccolo schermo, dopo la partecipazione al Grande Fratello vip e all’ultima edizione dell’Isola dei famosi, in veste di opinionista. Ma, stavolta, l’ex moglie di Paolo Bonolis non si occuperà di commentare le azioni di altri, ma scenderà in campo in prima persona, anzi, in pista.

Sonia Bruganelli, infatti, è stata scelta per essere una delle protagoniste della prossima edizione di Ballando con le stelle, in partenza il prossimo 28 settembre 2024. La partecipazione dell’opinionista al dancing show di Rai Uno, però, ha già innescato le prime polemiche, visto che nel programma televisivo lavora anche Angelo Madonia, il suo nuovo fidanzato.

Di recente una rivelazione di Dagospia su una concorrente di Ballando con le stelle è stata collegata, proprio, alla presenza di Sonia Bruganelli nel cast, mettendola nuovamente al centro del chiacchiericcio.

Sonia Bruganelli, l’indiscrezione

La nuova stagione televisiva, 2024/2025, ha già avuto avvio con la messa in onda delle prime puntate di diverse produzioni televisive. Stefano De Martino, a esempio, ha condotto già le alcuni episodi della nuova stagione di Affari Tuoi, ottenendo buoni risultati, in termini di ascolti, e qualche critica.

È prevista, invece, solo a fine mese, la partenza di Ballando con le stelle, il cui cast di concorrenti è stato già annunciato attraverso i canali social del programma televisivo. A gareggiare ci sarà anche Sonia Bruganelli, che, però, sembra che non ballerà in coppia con il fidanzato Angelo Madonia.

Di recente, Dagospia ha lanciato un’indiscrezione proprio su una delle nuove ballerine provette del programma televisivo: “A Ballando una concorrente si sta allargando tra richieste e atteggiamenti snob. Di chi si tratta?”. Un componente del cast, quindi, starebbe facendo richieste e avrebbe un atteggiamento troppo snob, tanto da far pensare, addirittura, a una sua possibile sostituzione. In molti hanno subito collegato la notizia del famoso portale di gossip con Sonia Bruganelli, vedendo in lei la possibile concorrente capricciosa. Ma, quando il rumor ha cominciato a circolare sui social, la stessa produttrice televisiva ha deciso di smentirlo categoricamente, con un commento pubblicato su X: “A sto giro io non c’entro niente!!!”

Sonia Bruganelli, la storia con Angelo Madonia

Sonia Bruganelli è nota al grande pubblico per la sua partecipazione, come opinionista, a due diversi reality show di successo. Ma la produttrice tv è conosciuta anche per il suo lungo matrimonio con Paolo Bonolis, conclusosi con un divorzio. I due sono rimasti in buoni rapporti e, in seguito, la produttrice televisiva ha cominciato una nuova relazione amorosa che, poco alla volta, è diventata sempre più importante.

Sonia Bruganelli, infatti, è stata avvistata diverse volte, negli ultimi mesi, in compagnia di Angelo Madonia, noto insegnante di danza di Ballando con le stelle, trasmissione a cui lei prenderà parte dal prossimo settembre. La coincidenza tra la sua partecipazione come concorrente e la presenza del fidanzato come insegnante, nello stesso dancing show, ha creato una polemica, ma, secondo le indiscrezioni, i due non gareggerebbero in coppia.

Dopo diverse smentite da parte di Sonia Bruganelli, Angelo Madonia ha, recentemente, confermato la loro relazione, parlando di ““Qualcosa di molto bello” che si è creato tra di loro.