Ascolti tv del 2 settembre, Stefano De Martino debutta con il 24,85% ad Affari Tuoi

La guerra degli ascolti tv del 2 settembre si combatte tra Maxima, la serie dedicata alla Regina d’Olanda, in onda su Rai 1 e Cornetto Battiti Live – Compilation su Canale 5. E poi la sfida tra Roberto Saviano e Nicola Porro. Ma la vera novità della serata è Stefano De Martino che ha debuttato al posto di Amadeus ad Affari Tuoi e vola con oltre il 24% di share, malgrado le polemiche.

La serata di Rai 1 è dedicata alla fiction Maxima che racconta di Maxima Zorreguieta, diventata Regina dei Paesi Bassi grazie al matrimonio con Willem-Alexander.

La sua è proprio una storia da favola: una giovane ragazza argentina, studiosa di economia, esperta di finanza internazionale e figlia di un importante e chiacchierato politico, incontra per caso, durante un viaggio a Siviglia, un principe reale. Tra i due scatta il colpo di fulmine, ma prima che il loro amore raggiunga la felicità ben presto la loro relazione diventerà un affare di stato: i trascorsi politici del padre di Máxima, Jorge Zorreguieta, ministro del regime dittatoriale di Videla sconvolgono l’opinione pubblica olandese, la famiglia reale e il governo. A interpretarla è Delfina Chaves.

Su Canale 5 è andato in onda Cornetto Battiti Live – Compilation, mentre su Rete 4 Nicola Porro a Quarta Repubblica ha intervistato Giovanni Toti, l’ex presidente della Regione Liguria che ha parlato per la prima volta in tv dopo l’inchiesta che lo ha portato alle dimissioni. Su Rai 2 è partita la nuova stagione di Insider. Faccia a faccia con il crimine, il programma di Roberto Saviano.

Prima serata, ascolti tv del 2 settembre, Battiti Live batte la Regina

Su Rai 1 Máxima è piaciuta a 1.667.000 spettatori pari al 12.54% di share. Su Canale5 Battiti Live 2024 – Compilation ha conquistato 1.663.000 spettatori con uno share del 15.74%. Su Rai2 – dalle 21:27 alle 22:01 – Paralimpiade in Diretta segna 720.000 spettatori con il 4.32% (all’interno l’Atletica Leggera intrattiene 809.000 spettatori pari al 4.71%).

Su Italia1 3 Days to Kill appassiona 1.230.000 spettatori pari all’8.43%. Su Rai3 Insider: Faccia a Faccia con il Crimine segna 785.000 spettatori e il 5.22%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 825.000 spettatori (7.18%). Su La7 Truth: il prezzo della verità raccoglie 420.000 spettatori e il 2.86%. Su Tv8 Un amore a 5 stelle intrattiene 440.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove Little Big Italy raduna 309.000 spettatori (2.6%).

Access Prime Time, dati del 2 settembre. Stefano De Martino decolla con il 24,85%

Su Rai1 Affari Tuoi conquista 4.407.000 spettatori con il 24.85%. Su Canale5 Paperissima Sprint diverte 2.285.000 spettatori pari al 12.85%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.284.000 spettatori (7.21%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 804.000 spettatori (4.68%) e Un Posto al Sole appassiona 1.180.000 spettatori (6.54%).

Su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio interessa a 908.000 spettatori e il 5.16% nella prima parte e 821.000 spettatori e il 4.57% nella seconda parte. Su La7 In Onda raggiunge 1.232.000 spettatori (6.82%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 454.000 spettatori pari al 2.6%. Sul Nove la nuova stagione di Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 653.000 spettatori (3.7%).

Ascolti tv Preserale, dati del 2 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di di 2.068.000 spettatori pari al 19.81% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.141.000 spettatori pari al 23.51%. Su Canale5 Gira La Ruota piace a 1.524.000 spettatori (15.98%) mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.343.000 spettatori (18.54%). Su Rai2 per le Paralimpiadi di Parigi 2024 il Nuoto raccoglie un netto di 848.000 appassionati (6.48%), Tiro con l’Arco 804.000 (6.88%), Atletica Leggera 1.041.000 (6.53%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 469.000 spettatori (4.16%) e FBI: Most Wanted raccoglie 707.000 spettatori (4.72%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.902.000 spettatori (13.49%). A seguire Blob segna 674.000 spettatori (4.15%). Su Rete4 Terra Amara appassiona 476.000 spettatori (3.05%). Su La7 Padre Brown raduna 152.000 spettatori pari all’1.24%.