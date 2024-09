Il 2 settembre 2024 è una data che difficilmente Stefano De Martino dimenticherà. Il Golden Boy della Rai ha presentato per la prima volta Affari Tuoi, prendendo ufficialmente il posto di Amadeus. Una partenza che ha diviso il pubblico, che ha sentito sì la mancanza del precedente conduttore, ma ha anche apprezzato la conduzione di De Martino, molto più impostata rispetto agli altri programmi in cui lo abbiamo visto finora. Poteva forse mancare un omaggio al “buon Amadeus”, come lo ha definito? No, ovviamente no: un punto per lui, e per un debutto che segna una nuova era nella televisione.

Stefano De Martino debutta ad Affari Tuoi e cita Amadeus

Non si è parlato d’altro per settimane, mesi: il debutto di Stefano De Martino ad Affari Tuoi. Una data importante, per cui si è allenato per tutta l’estate. Al Tg1, prima di iniziare, ha raccontato: “Abbiamo ripreso i vecchi pacchi di cartone, il mio telefono con la cornetta e il dottore è sempre agguerrito. I concorrenti sono reduci dalla scorsa edizione, sono quelli che dovevano giocare. Li ho conosciuti e sono molto emozionati: è bello perché quell’emozione e quell’adrenalina diventa anche la mia”.

Da Amici ad Affari Tuoi: di strada, De Martino ne ha fatta. E tutta in salita, non priva di sfide e ostacoli, e di etichette, come “ex di Belen”. Ma non è entrato in punta di piedi in quello studio che fino a pochi mesi fa ha visto Amadeus come grande protagonista: anche la data di inizio, anticipata rispetto alla solita partenza, ha segnato un punto in avanti. E quell’omaggio ad Amadeus ha convinto proprio tutti. Quando in gioco sono rimasti i pacchi da 30mila e 100mila euro, è lì che il conduttore ha citato chi lo ha preceduto: “Come direbbe anche il buon Amadeus: soldi sicuri“.

Lo “scontro” televisivo con Amadeus

Ospite al Tg1 prima del debutto ad Affari Tuoi, ha spiegato di aver trascorso l’estate a prepararsi per la nuova avventura televisiva. Non una qualsiasi, ma in una fascia importantissima per la Rai, dove ha sempre dominato. E su Rai1, la Rete Ammiraglia. E per lui, è stato come “il primo giorno di scuola”, ma con grande slancio e curiosità. Per vedere, però, uno scontro in termini di “share” con Amadeus, dovremo attendere un po’: Chissà Chi è (il format noto come I Soliti Ignoti) è in partenza dal 22 settembre sul Nove.

Il confronto e i commenti del pubblico

De Martino è apparso tranquillo, sicuro. Non ci sono state sbavature vere e proprie: sa come condurre. Un volto giovane, che tra l’altro il pubblico stesso ha spesso promosso. Ciò non toglie, però, che il cambio di conduzione è sempre difficile per gli spettatori, soprattutto per i più affezionati. “Faccio finta di stare bene ma mi manchi”, ha scritto un utente su X, ex Twitter. Ma non tutti hanno sentito la mancanza del precedente conduttore, perché c’è anche chi ha promosso a pieni voti De Martino. “Merita tantissimo questa grande occasione televisiva. Bravo. Ci piace”. Per il “guascone”, un passo in avanti verso un futuro che appare luminoso.