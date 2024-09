Amadeus, l’annuncio su Chissà Chi è e Suzuki Music Party: big, novità e dettagli

Fonte: IPA Amadeus

Inizia ufficialmente una nuova avventura per Amadeus. Dopo aver detto addio alla Rai, su Instagram arriva l’annuncio su Chissà Chi è sul Nove, svelando la data di inizio e qualche dettaglio sul programma, che tutti già conosciamo con il nome de I Soliti Ignoti. Il game show non è l’unico progetto di Ama sul Nove, che è pronto ad allargare l’offerta dell’intrattenimento in televisione, scrivendo una nuova pagina di storia dello spettacolo con Suzuki Music Party.

Amadeus annuncia la data di partenza di Chissà Chi è sul Nove

Ci mancavano gli annunci di Amadeus. Su Instagram, in un video di pochi minuti, ha salutato i follower e ha commentato la sua nuova avventura alla Rete Nove, che inizia oggi 1 settembre. La data di partenza ufficiale, già circolata nelle scorse settimane, è stata confermata: il 22 settembre 2024. Stefano De Martino con Affari Tuoi, invece, è in partenza domani 2 settembre su Rai1.

“Oggi domenica 1 settembre, un giorno molto importante per me. È l’inizio di una nuova avventura professionale all’interno di Discovery, del canale Nove”, queste le parole di Amadeus. “Troverete me e tutta la programmazione della rete. Televisivamente inizio il 22 settembre con un gioco che conoscete tutti, un gioco divertente che ho condotto per tanti anni. Ricordate? Dovete indovinare i mestieri di 8 identità, poi capire chi di loro è parente del parente misterioso. È il gioco che tutti voi conoscete, cambierà soltanto il titolo. Diventa Chissà Chi è. Dirò ‘Chissà chi è l’idraulico, chissà chi è il medico?'”.

La nuova stagione televisiva di Amadeus sul Nove: Suzuki Music Party e Corrida

Non c’è solamente Chissà Chi è nei piani di Amadeus sul Nove, che punta a rispolverare un grande classico (La Corrida, a fine ottobre) e a lanciare un evento musicale che già si preannuncia un successo. Il 22 settembre c’è in programma il Suzuki Music Party, in live dall’Allianz Cloud di Milano, in cui sono presenti 15 Big della musica italiana. “Uno speciale dove 15 cantanti verranno a presentare in anteprima televisiva i propri successi, i successi dell’autunno. È la festa della musica, quindici canzoni inedite in anteprima tv. Nel giro di una settimana vi darò l’elenco completo di tutti i cantanti sul palco”. Tra i primi ospiti Anna e Tananai, Ilenia Pastorelli co-conduttrice e si fa il nome di… Fiorello!

Sebbene non sia una gara, non ci sia una classifica, cadiamo nella tentazione: una sorta di mini Sanremo che già non vediamo l’ora di vedere. Tante, dunque, le novità, e non possiamo che attendere con grande curiosità l’elenco completo dei cantanti. Di sicuro, Amadeus, forte della conduzione di Sanremo per ben cinque anni di fila, sa molto bene come offrire un evento musicale degno di questo nome.

Ma il nome “papabile” di Fiorello come “mattatore o guastatore” solletica già critici e pubblico, considerando che il duo è fenomenale insieme sul palco, con una chimica invidiabile. Il contratto con la Rai è scaduto il 31 agosto: paziente e garbato, il conduttore ha atteso il giorno successivo per svelare le tantissime novità che ha in serbo per gli spettatori. Una stagione televisiva più “agguerrita” che mai.