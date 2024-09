Fonte: IPA Amadeus

L’entusiasmo di Amadeus è contagioso. Il conduttore ravennate, appena approdato sul Nove, sta iniziando a mettere in opera i progetti che aveva in mente quando ha deciso di lasciare la Rai per esplorare nuove possibilità. Tra le prime vi è certamente il Suzuki Music Party, trasmesso dall’Allianz Cloud di Milano come primo evento musicale della nuova era su Warner Bros. Discovery. Il cast sta prendendo forma e il suo presentatore continua ad annunciare i primi nomi sul suo profilo Instagram.

I primi ospiti di Suzuki Music Party

Amadeus sogna in grande e non ha intenzione di lasciare in un angolo la musica, una delle sue più grandi passioni. Dopotutto era così che aveva cominciato e che ha raggiunto il suo successo maggiore. Cinque Festival di Sanremo di seguito e ora un evento importante da Milano per il quale promette un cast di altissimo livello. Sul palco dell’Allianz Cloud di Milano ci sono Anna e Tananai, i primi artisti annunciati per il suo debutto sul Nove. Il cantante di Tango, poi, è stato praticamente una delle sue piccole scoperte. L’aveva voluto a Sanremo 2022 con il brano Sesso occasionale, dopo aver passato le selezioni di Sanremo Giovani, e successivamente con il brano – Tango, appunto – che è diventato rapidamente un grande successo.

A questi due nomi si aggiungono quello di Fiorella Mannoia – protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano Mariposa – e Lazza, secondo classificato a Sanremo 2023 con il tormentone Cenere e reduce da un concerto monumentale allo Stadio San Siro al quale ha partecipato anche Fedez. Il cast però non si ferma qui e il conduttore ha rivelato nuovi nomi.

Gli altri ospiti

Negli anni, è diventata una presenza fissa degli eventi targati di Amadeus. Stiamo parlando di Emma, protagonista dell’ultimo Sanremo con la hit Apnea e testimone di una vera e propria rinascita che l’ha riportata in vetta alle classifiche. Non sono anni facili, per lei, che ha perso il padre Rosario per una grave malattia, ma è ripartita dalla sua musica. Una caparbietà che il pubblico ha premiato con grande affetto e, oggi, è una delle artiste più seguite.

Sul palco di Suzuki Music Party anche il rapper Emis Killa. L’artista di Vimercate, in radio con Sexy Shop in featuring con Fedez, festeggia i 15 anni di carriera con un grande evento e si ferma anche all’Allianz Cloud per la serata con Amadeus. Sono attesi inoltre Baby Gang e Massimo Pericolo. Il cast è destinato a crescere ancora e Instagram è la piattaforma che il conduttore ha scelto per i suoi annunci.

L’evento non va in onda in diretta ma viene registrato nella serata del 17 settembre per poi essere trasmesso il 22. Sono inoltre i giorni del debutto di Chissà chi è, il nuovo programma simile a I soliti ignoti che il conduttore ha portato sul Nove. Lo spot sta già circolando e promette un gioco del tutto simile a quello che conosciamo: probabilmente verrà riproposto il parente misterioso, contrariamente a quanto si era detto al principio. La sua avventura su Warner Bros. Discovery sta per cominciare.